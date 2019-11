Will Smith launcht zweite 90er-Kollektion

Will Smith hat seine zweite Bel-Air-Athletics-Kollektion veröffentlicht. Der ‚Der Prinz von Bel-Air‘-Star brachte ein brandneues Set der Sportbekleidung heraus, das an die erfolgreiche Serie aus den 90ern angelehnt ist. Die Kollektion wird aus über 40 Unisex-Kleidungsstücken und Accessoires bestehen.

Der aktuellen Designs bestehen aus einigen seltenen, limitierten Kleidungsteilen, wie zum Beispiel der MVP Varsity-Jacke, von der nur 50 Stück erhältlich sind und die Fans für umgerechnet rund 409 Euro erwerben können. Die Kollektion beinhaltet ein Batik-Hemd, auf dem Will als Cartoon-Figur zu sehen ist, die Basketball spielt.

Sportliche Kollektion

Des Weiteren gibt es ein American Football-Hemd mit einem Rundhalsausschnitt, das an einen Philadelphia Eagles-Pulli angelehnt ist, den Will in einer Folge der beliebten Serie trug. Die Fans werden zahlreiche Hoodies, Jacken, Pullover, T-Shirts, Jogginghosen und bauchfreie Oberteile kaufen können. Außerdem ist sogar ein Lufterfrischer für umgerechnet rund 5 Euro erhältlich, der wie Will Smiths Figur aussieht, die eine Bel Air-Fußballuniform trägt.

Die Kollektion war am Anfang der Woche auf belairathletics.com live zu bewundern und am heutigen Freitag (29. November) werden Fans die Chance haben, einige besondere Produkte zu kaufen, die bis Mitte Dezember erhältlich sind.

Will hatte am 1. Oktober seine ersten Bel Air Athletics-Designs veröffentlicht, die nur für zwei Wochen erhältlich waren und aus 26 Kleidungsstücken bestanden. Zu der Zeit schrieb er auf seinem Account auf Instagram: „I habe meine Sachen angeboten, sie geflippt und umgedreht. Dann habe ich alles im Ausverkauf angeboten. NEUER @FRESHPRINCE MERCH! Willsmith.com.“