Worst Dress of the Day (674): Kim Kardashian in Thierry Mugler

Montag, 18. Februar 2019 16:22 Uhr

Kim Kardashian wagt gerne optische Experimente und geizt nicht mit ihren Reizen, nun überraschte der TV-Star in einem ziemlich gewagten Outfit bei den „5th Annual Hollywood Beauty Awards“ am Sonntagabend.

Die 38-jährige trug eine Vintage-Robe von Designer Thierry Mugler aus dem Jahr 1998, die bis zum Boden reichte. Ein gewagter Schlitz gab die Sicht auf ihr rechtes Bein frei, dazu trug sie schwindelerregende Plexi-Heels.

Viergeteilte Brust

So weit so gut, wäre da nicht die Tatsache, dass ihr üppiger Busen lediglich von zwei dünnen Streifen Stoff von der Öffentlichkeit verborgen wurde. Die zwei, rund fünf Zentimeter breiten Streifen, konnten nur mit Mühe und Not Kim Kardashians Vorbau beisammen halten. Der teilte sich, Aufgrund von Schwerkraft und Druck der Stoffstreifen in vier Teile. Bequem sieht anders aus!

Von vorn gerade noch akzeptabel, nahm das Ausmaß der Quetscherei von der Seite oder sogar von unten, ganz andere Formen an. Ihre Brust drückte von oben und von unten aus dem „Oberteil“ heraus und bahnte sich ihren Weg in die Freiheit.