Wow, Beyoncés „Icy Park“-Kollektion macht dich zur sexy Eis-Prinzessin

21.02.2021 18:53 Uhr

Hoffentlich dauert der Winter noch ganz lange, damit wir Beyoncé neue "Ivy Park"-Kollektion möglichst lange Schaulaufen können.

Gestern droppte endlich die neue „Ivy Park“-Kollektion für Adidas mit dem coolen Namen „Icy Park“. Die Reihe beinhaltet lässige Streetwear, Schuhen und zum ersten Mal Winterklamotten und Ski-Looks.

Mit ihrer Mode gradet Beyoncé (39) ihre Fans auch in der kalten Jahreszeit zu echten Fashion-Überfliegern ab. Gerade die Teile für Männer erfordern jede Menge Mut vom Träger.

Sexy im Winter

Beyoncé gilt als eine der attraktivsten Frauen der Welt. Selbstverständlich spiegelt ihre Adidas-Sportswear diesen berühmten Sexappeal wieder.

Mit einer schlagenden Kombination aus wärmenden Ski-Klamotten und knallengen Funktionsteilen schafft sie es, dass man es wunderbar gewärmt durch die kalten Tage schafft und sich dabei trotzdem megasexy fühlt.

Auch in Übergrößen

Wie Beyoncés neue große Kiste beweist, hat Sexappeal nichts mit dick und dünn zu tun. Um den Trend der Body Positivity zu unterstützen, verkauft die Sängerin ihre Mode auch in Übergrößen.

Frauen bis zur Größe 4XL können sich über neue It-Pieces von Queen B freuen. Auf der Website präsentiert Plus Size-Model Akesha Murray (27) eindrucksvoll, wie toll es aussieht, wenn man seine Kurven mit Stolz zeigt anstatt diese zu verhüllen.

Latex auch für Männer

Ganz großartig an der Kollektion finden wir ebenfalls, dass Beyoncé auch Männern die Möglichkeit gibt, sich fashiontechnisch mal richtig auszutoben.

Wer hat Bock auf einen Teddy-Hoodie, einen knöchellangen Puff-Mantel in Metallic-Braun oder auf einen Jogging-Anzug komplett in Latex? Ja, richtig gehört! Latex für Männer. Die Jacke und die Hose liegen nicht hauteng an, sondern plustern sich richtig auf! Wir lieben es und sind gespannt, ob sich die Styler in den Fashion-Metropolen dieser Welt trauen den Look zu tragen!

Galerie

Noch nicht alles ausverkauft

Die allerbeste Nachricht kommt zu Schluss. Die Kollektion ist in Deutschland noch nicht einmal annähernd ausverkauft. Einzelne Teile sind bereits vergriffen, aber gerade die beschriebenen außergewöhnlichen It-Pieces kann man sich noch unter den Nagel reißen.

Leider sind diese nicht ganz günstig, weswegen man sich für eine sehr kleine Auswahl von „Icy Park“-Styles entscheiden muss.