Axel Schulz verkündet nach 15 Jahren sein Ehe-Aus

28.07.2021 14:00 Uhr

Axel Schulz und seine langjährige Ehefrau Patricia haben sich getrennt, wie der Boxer jetzt selbst auf Facebook bekannt gab.

Axel Schulz (52) und seine Frau Patricia (50) haben sich nach 15 Jahren Ehe getrennt. Dies verkündete der Boxer jetzt auf seiner Facbook-Seite.„Ich möchte Euch mitteilen, dass Patricia und ich uns schon vor vielen Monaten getrennt haben. Zwei tolle Töchter verbinden uns bis heute. Auch wenn wir kein Paar mehr sind, stehen wir zu unserer Verantwortung für unsere Kinder und uns selbst. Wir werden Freunde bleiben.“

Kurz und knackig, weitere Details offenbart Schulz seinen Fans und Followern nicht. Eine Sache war dem. jährigen aber noch wichtig zu erwähnen: „Ich hoffe, Ihr akzeptiert auch weiterhin unsere Privatsphäre“.

Zuspruch von seinen Followern und Fans

Auf Facebook bekommt der Boxer eine riesige Welle des Zuspruchs für seinen überraschenden Post und dem offensichtlichen Bemühen des Paares, auch weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden zu bleiben. „Schade, aber Hauptsache ihr zwei versteht euch noch trotz Trennung! Ihr habt zwei tolle Kinder und macht das Beste daraus! Und viel Glück für die Zukunft! Das ihr zwei einen neuen Partner findet der euch zwei liebt und vor allem eure beiden Mädels“ schreibt zum Beispiel jemand.

Ein anderer kommentierte mit den Worten: „Das tut mir leid.. Aber finde ich gut das ihr Freunde bleibt, schon für Eure Mädels.. Und es ist machbar, habe selbst Menschen wo es gut klappt. Ich wünsche jedem von Euch beiden alles gute für die Zukunft…

Traumhochzeit in Florida

Angeblich sei es, laut der Bild-Zeitung, schon länger nicht mehr rund gelaufen in der 15-jährigen Ehe der beiden. 2006 hatten sie bei einer Traumhochzeit in Florida auf einer 18 Meter langen Jacht mit 30 Gästen den Bund fürs Leben geschlossen – dieses Band ist nun leider zerrissen, die Liebe zu ihren Kindern wird sie aber auf ewig miteinander verbinden. Sie haben die beiden Töchter Paulina und Amelina gemeinsam – Paulina ist sogar in die sportlichen Fußstapfen ihres Vaters getreten, wenn auch nicht mit Boxen aber mit Schwimmen. Sie besucht ein Sportgymnasium und konnte bereits einige Medaillen abstauben.