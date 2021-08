„Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel bricht zusammen und Daniela Büchner schäumt

10.08.2021 19:47 Uhr

Die aktuelle Staffel von „Promi Big Brother“ ist ein Auffangbecken unfassbarer Emotionen. Auch Uwe Abel, Star von „Bauer sucht Frau“, hat's erwischt - er lässt in sein aktuelles Seelenleben blicken.

Wer jetzt eigentlich mit wem? Und wer gegen wen? Die Fronten im Kosmos von „Promi Big Brother“ sind verhärtet. Verschwörungs-Nervensäge Rafi gegen die immer unerträglicher werdende exzentrische laute Raumschiff-Gouvernante Melanie. Melanie mit Daniela Büchner, die lieber im Windschatten der Müllerin segelt, statt von ihr zusammengefaltet zu werden.

Daniela Büchner gegen Ina Aogo. TV-Ikone Jörg Draeger mit Danny Liedtke. Papis Loveday gegen die Streithähne. Und, und, und. Sieht noch jemand durch?

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass „Big Brother“ am Montagabend nicht nur vier neue Bewohner ins All geschickt hat, sondern nach dem Bereichswechsel auch insgesamt elf Promis zum Zusammenleben auf engstem Raum in der Raumstation zusammengepfercht hat.

Uwes emotionale Raumfahrt

Zuviel für den herzensguten Bauern Uwe. Er wünscht sich doch nur Harmonie – und bricht in Tränen aus. Uwe Abel ist ja bislang der Ruhepol inmitten des galaktischen Sturms in der TV-Raumstation. Der Bauer mit Herz erträgt mit stoischer Ruhe sein Schicksal, denn den Luxus auf dem Big Planet kennt er bislang nur aus Erzählungen. Vielmehr setzt dem harmoniebedürftigen Bauern der immer schwelende Streit auf der Raumstation zu – es fließen Tränen. Mit Toast und Ketchup (mehr Nervennahrung gibt der Vorratsschrank der Raumstation ja nicht her) und netten Worten will Modedesigner und Leidensgenosse Eric Sindermann den 51-Jährigen wieder aufbauen. Mit Erfolg.

Später geigt Uwe Abel Querulant Rafi Rachek deutlich die Meinung: „Euer Streit hat mich mitgenommen, das muss ich zugeben. Du hast ja jetzt schon Ina und die Anderen dahin gebracht, dass sie auf deiner Schiene schwimmen. Es war hier deutlich angenehmer, bevor du hier runter gekommen bist, das sage ich ganz ehrlich.“

Nach solch einer emotionalen Berg- und Talfahrt gilt es doch als sicher, dass die Zuschauer Uwe heute in den Luxusbereich lassen, oder?

Daniela Büchner schäumt: „Ich bin auf 5.500!“

Elf Promis. Knapp 90 Quadratmeter. Kein Tageslicht. Und als Mahl Wurstnudeln mit Toast. Von Freiraum können die Bewohner:innen in der Raumstation nur noch träumen. Die Luft ist zum Zerschneiden dick, denn nicht nur die beengte Wohnsituation, auch das immer selbe Thema, der Streit zwischen Rafi und Melanie, trübt die Stimmung.

Die drei Neuzugänge – Topmodel Papis Loveday, TV-Superhändler Paco Steinbeck und Influencerin Payton Ramolla (ein wohlklingender Name wie ein holländischer Käse) – landen zwischen den Fronten. Papis kennt die Vorgeschichte nicht, doch er ergreift ein Machtwort: „Wenn ihr drei was zu klären habt, dann setzt euch zusammen und klärt das. Aber nicht vor der ganzen Gruppe, das verwirrt nur alle!“

Die Anwesenheit der bislang unaufgeregten Ina Aogo, die am Montagabend zurück in die Raumstation geschickt wurde, lässt auch die Zündschnur von Daniela Büchner, die bei „Goodbye Deutschland“ auf der üppigen Gehaltsliste steht, deutlich kürzer werden: „Ich bin richtig genervt, ich könnte explodieren. Ich wollte ruhig sein in dieser Show, jetzt bin ich auf 5.500! Es brodelt in mir!”, schimpft sie über die Spielerfrau. “Es ist nicht lustig, du hast dich drei Tage erholt, dann kommst du hier runter und beschwerst dich. Die (zeigt auf Melanie) ist schon sechs Tage hier unten!”

Was macht Daniela Büchner eigentlich beruflich?

Eine Sternstunde war gestern beim Einzug von Payton Ramolla aus dem Welt-Hotspot Ludwigshafen hatte es gewagt Melanie Müller zu fragen, was sie denn so mache. Die war angesichts ihrer von einer grandiosen Selbstüberschätzung getragenen Bedeutung sichtlich irritiert, ja empört und antwortete: „Ich singe und mache sowas hier mit.“

Dann wandte sich Ramolla der großen Daniela Büchner zu, die ihrer Bekanntheit in der Bundesrepublik ja selbst bei rund 75 Prozent verortet sieht und bei der man die Laune am Augenaufschlag ablesen kann. „Und was machst du?“ Die Büchnersche Antwort ist ganz ganz großes Kino und zeigt, welche großen Komiker-Talente da zusammengepfercht wurden: „Fernsehen“.