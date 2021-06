Britney Spears: Kommt sie jetzt endlich aus der Vormundschaft raus?

Britney Spears: Kommt sie jetzt endlich aus der Vormundschaft raus?

30.06.2021 09:30 Uhr

Britney Spears' persönlicher Vormund hat „mit einem Expertenteam zusammengearbeitet“, um die Sängerin zu unterstützen. Die "Toxic"-Sängerin meldete sich vergangene Woche vor Gericht zu Wort, um die Vormundschaft öffentlich zu verurteilen, in der sie sich missbräuchlich behandelt fühlt.

Insider behaupten aber, dass Jodi Montgomery – die die Langzeitpflegemanagerin des Popstars war, bevor sie im September 2019 als Vormund eintrat – sich darauf konzentriert, ihr Bestes für ihre Kundin zu geben.

Insider sind sich sicher: Es besteht Hoffnung für Britney Spears

Ein angeblicher Insider sagte dem „People“-Magazin: „Jodi hat mit einem Team von Experten zusammengearbeitet, das sich darauf konzentriert hat, Britney die Möglichkeiten zu geben, damit es ihr besser geht.“

Britneys Krankenakten sind versiegelt und sie hat nie irgendwelche psychischen Probleme offengelegt und so ist die „Hoffnung, dass sie irgendwann aus der Vormundschaft herauskommen kann“. Obwohl die „Stronger“-Sängerin die Behandlung verurteilt, die sie von ihren Vormunden erhalten hat, zu der auch ihr Vater Jamie Spears gehört, bestand der Insider darauf, dass diejenigen, die ihre Angelegenheiten beaufsichtigten, vom Gericht untersucht wurden.

„Die Vormunde werden alle genau überwacht“

Der Informant sagte dem Magazin: „Nach kalifornischem Recht müssen alle Vormunde heimlich vom Gericht untersucht werden. Fortschritte müssen gemeldet werden. Die Vormunde werden alle genau überwacht, um sicherzustellen, dass nichts Zwielichtiges passiert.“ Jamie ist für Britneys finanzielle Angelegenheiten zuständig und ist aufgrund der Art der Entscheidungen, die er treffen muss, sehr stark in ihren Alltag involviert.

Der Insider erklärte: „Obwohl Jamie für ihre Finanzen zuständig ist, muss er immer noch alles genehmigen, weil am Ende des Tages alles mit den Finanzen zu tun hat.“ Als sie letzte Woche vor Gericht sprach, gab die Sängerin zu, dass sie nicht erwartet hatte, dass irgendjemand glauben würde, wie ihr Leben unter der Vormundschaft gewesen sei.

Britney Spears: „Ich will nur mein Leben zurück!“

Sie sagte vor dem Richter: „Ich habe es nie offen gesagt – ich hätte nie gedacht, dass mir jemand glauben würde. Ich lüge nicht. Ich will nur mein Leben zurück. Es ist 13 Jahre her, und es reicht. Ich möchte gehört werden können. Ich habe das so lange in mir behalten – es ist nicht gut für mein Herz.“

Und weiter: „Ich war so wütend und weine jeden Tag. Für meine mentale Gesundheit muss ich es mir vom Herzen reden. Die Wut, alles. Der Hauptgrund, warum ich heute hier bin, ist, dass ich die Vormundschaft beenden möchte, ohne bewertet zu werden.“

Ihre Anwälte arbeiten auf Hochtouren

Wie die US-Website „Lovebscott“ berichtet, sollen Britneys Anwälte beim Gericht die Unterlagen eingereicht haben, um ihre Vormundschaft zu beenden. Die Dokumente wurden demnach am Dienstagnachmittag eingereicht, fast eine Woche nach Britneys explosiver Aussage, in der sie ihre Vormundschaft für „missbräuchlich“ erklärte.

Während ihrer Aussage machte Britney deutlich, dass sie keine psychische Beurteilung wünscht, bevor sie aus der Vormundschaft entlassen wird, da sie den Ärzten und Therapeuten, die ihr zur Verfügung gestellt wurden, nicht wirklich vertraut. (Bang/KT)