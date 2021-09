Britney Spears: Rührende Liebeserklärung an ihre „hübschen“ Söhne zum Geburtstag

Britney Spears hat sich für ihr Instagram-Comeback einen ganz besonderen Post ausgesucht: Neben vielen halbnackten Tanzeinlagen überrascht sie mit einer herzzerreissenden Liebeserklärung an ihr beiden Teenie-Söhne.

Pop-Star Britney Spears (39) ist nicht nur zurück bei Instagram – sondern postet auch gleich eine herzerwärmende Liebeserklärung an ihre Söhne Jayden James (15) und Sean Preston (16). Beide Spears-Sprösslinge feierten im September Geburtstag und durften sich nun über liebevolle und rührende Worte von ihrer Mama freuen.

Britney Spears: Voller Liebe für ihre Söhnen

Die Sängerin schreibt ganz emotional: „Es gibt nichts stärkeres, als die Liebe zwischen einer Mutter und einem Sohn.“ Und weiter: „Die Geburtstage meiner Jungs waren letzte Woche … und leider werden sie erwachsen und wollen ihre eigenen Sachen machen …. Ich muss sie um Erlaubnis bitten, sie zu posten, weil sie extrem unabhängige kleine Männer sind“, beginnt sie in ihrem Post.

Spears fährt fort, dass sie und ihre Söhne, die sie mit Ex-Ehemann Kevin Federline hat, „eine kleine Party und die coolsten Eistorten“ hatten, um den Anlass gebührend zu feiern.

Britney Spears warnt die Mädels vor ihren hübschen Jungs

Die super stolze Mama ist wirklich aus jedem einzelnen Satz von Britney deutlich rauszuhören: „Sie sind so groß geworden – und sie wachsen immer noch! Soviel zum Thema Körpergröße von Jayden James und Sean Preston. Letzte Woche waren die beiden auf einer Tanzveranstaltung und Mama Britney hat laut eigenen Angaben zwei Tage lang geweint, weil ihre kleinen Babys plötzlich einen Anzug anhatten.

Trotzdem genießt die Löwenmama die positive Entwicklung ihrer Jungs und spricht vorsichtshalber schon mal eine Warnung ans andere Geschlecht aus: „Mädels, macht euch bereit, denn meine Jungs sind so hübsch!“

Aber: Sie sind auch schüchtern und nicht so sehr am großen Auftritt interessiert. Daher postet Britney auch nur ganz selten Content mit ihren Söhnen, denn „meine Kinder sind sehr zurückhaltend und auf ihre Privatsphäre bedacht“, gesteht Britney. Ein Zug ihrer Jungs, der Mama sehr gut gefällt.

Sie schließt den süßen Liebes-Post mit den Worten: „Und wenn die beiden das hier lesen, was ich absolut nicht glaube … Ich liebe euch zwei kleine Teufel über alles!“

Jayden James und Sean Preston werden erwachsen

Auffallend: Der Geburtstagspost enthält kein Bild der Boys. Kein Wunder: Wenn Mama Britney inzwischen sogar um Erlaubnis bitten muss, wenn sie ihre Jungs auf Instagram zeigen will, dann dürfte ein Familienfoto bald eine absolute Rarität sein. Zum Glück gibt es auf ihrem Account ein relativ aktuelles aus dem Frühling. Auf dem präsentiert sich der Pop-Star ganz intim mit seinen beiden Söhnen. Die tragen auf dem Foto eine Maske. Extrem vorbildlich, wenn wir an die Pandemie denken, weniger schön, wenn es um die Neugier der Follower geht. Denn die haben die beiden Jungs gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.

Britney Spears mit ihren beiden Söhnen auf einer Filmpremiere im Jahr 2013

Spears wieder verlobt und ohne Hose

Immerhin ist Mama Britney aber wieder auf Instagram unterwegs. Erst kürzlich hatte sie sich eine Pause gegönnt. Die kleine Auszeit von der Social-Media-Plattform nutzte die Sängerin, um ihrer Verlobung mit Sam Ashgari (27) in Palm Springs zu feiern. Der 27-jährige Schauspieler reiht sich damit in eine ganze Reihe von Promis ein, mit denen Britney Spears schon liiert war.

Ganz so lange hielt Spears Abstinenz von Instagram dann doch nicht. Und Britney postet neuerdings auch nicht nur Liebeserklärungen an ihre Kids. Ihr Comeback feierte sie nämlich ganz stilecht mit einem verstörenden Video, in dem sich Brit ohne Hose präsentiert und mal wieder für ordentlich Wirbel bei ihren Fans und Vormundschafts-Verantwortlichen sorgt… (TS)