Chadwick Boseman in seinem letzten Film „Ma Rainey’s Black Bottom“

Vor knapp vier Monaten starb der „Black Panther“-Darsteller. Nun ist der letzte Film mit Chadwick Boseman bei Netflix angelaufen.

Knapp vier Monate nach dem Krebstod von „Black Panther“-Star Chadwick Boseman ist der Schauspieler nun in seiner letzten Filmrolle zu sehen.

In dem Netflix-Film „Ma Rainey’s Black Bottom“ spielt Boseman einen Jazz-Trompeter in den 1920er Jahren in Chicago. Viola Davis verkörpert die Blues-Sängerin und Musik-Pionierin Gertrude „Ma“ Rainey. Denzel Washington ist Mitproduzent.

Tod mit 43

Boseman war im August im Alter von 43 Jahren gestorben. Hollywoods Filmkritiker spekulieren, dass der Schauspieler in der kommenden Filmpreissaison posthum Preise gewinnen könnte.

Auch für US-Regisseur Spike Lee war Boseman noch vor die Kamera getreten. In dem Drama „Da 5 Bloods“ um Vietnamveteranen, die in den Dschungel zurückkehren, um ihre Kriegserlebnisse aufzuarbeiten, hatte er eine wichtige Nebenrolle. Am Freitag zeichnete der renommierte New Yorker Filmkritiker-Verband (New York Film Critics Circle) Boseman dafür mit dem Preis als bester Nebendarsteller aus.

Darum geht’s

In den 1920er Jahren steigen während einer Plattenaufnahme an einem Nachmittag in Chicago die Spannungen und Emotionen zwischen den Mitgliedern einer Studioband, die auf das Eintreffen des legendären Superstars, der „Mutter des Blues“ Ma Rainey (Oscar®-Preisträgerin Viola Davis), warten. Ma verspätet sich, stürzt sich dann aber furchtlos mit ihrem weißen Manager und Produzenten in einen hitzigen Kampf um die Kontrolle über ihre Musik. Während die Band noch in dem viel zu engen Probenraum des Studios wartet, provoziert der ehrgeizige Kornettist Levee (Chadwick Boseman), der ein Auge auf Mas Freundin geworfen hat und unbedingt in der Musikbranche aufsteigen will, seine Bandkollegen zu Geschichten über Wahrheiten, die ihr Leben für immer verändern werden.

„Ma Rainey’s Black Bottom“ ist eine Adaption des gleichnamigen Bühnenstücks des zweifachen Pulitzer-Preisträgers August Wilson. Der Film feiert die transformative Kraft des Blues und die Künstler, die es nicht zulassen, dass die Vorurteile der Gesellschaft ihren Wert bestimmen. George C. Wolfe führt Regie bei der von Ruben Santiago-Hudson geschriebenen Filmadaption. Für die Produktion zeichnen Denzel Washington und Todd Black verantwortlich, die bereits für „Fences“ für den Oscar® nominiert worden waren. An der Seite des Grammy®-Gewinners Branford Marsalis sind außerdem Colman Domingo, Glynn Turman, Michael Potts, Taylour Paige, Dusan Brown, Jeremy Shamos und Jonny Coyne zu sehen.

