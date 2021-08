Copenhagen Fashion Week 2021: Trends und Highlights für den Scandi-Style

15.08.2021 10:29 Uhr

Bevor es für die Spring/ Summer Schauen 2022 in die großen Mode-Metropolen New York, London, Mailand und Paris geht, zeigen wir hier die Trends und Highlights der Copenhagen Fashion Week: von den neuesten Trends und coolsten Streetstyle-Looks, zu den angesagtesten Designer und Siegern des Zalando Sustainability Awards.

Vom 10.-13.8.2021 drehte sich in Dänemarks Hauptstadt alles um die Mode. Designer, Models, Stars und Moderedakteure durften dieses Jahr das erste Mal seit der Pandemie wieder live an der Modewoche teilnehmen und trafen sich hierfür in der skandinavischen Hauptstadt Kopenhagen.

Die Copenhagen Fashion Week hat sich über die letzten Jahre zu einer der wichtigsten internationalen Modewochen etabliert und wird von Insidern gerne als die „nachhaltigste Modewoche der Welt“ bezeichnet. Doch die skandinavischen Designer und Labels sind nicht nur für die faire Produktion ihrer Kleidung und Accessoires bekannt. Der typische, minimalistische Stil der Skandinavier und die modernen, originellen Designs werden von Trendsettern und Influencern weltweit gefeiert.

Copenhagen Fashion Week 2021: Trendfarbe Tangerine

Neben den typischen, minimalistischen Kollektionen namhafter Designer stand in dieser Woche gab diese Saison eine Farbe den Ton an: Tangerine. Auf dem Laufsteg zeigten Scandi-Größen wie Ganni und Bau, by Malene Birger und Baum und Pferdgarten zarte Kleider, Mäntel und Accessoires in auffälligen Orange-Tönen, während Emili Sindlev und andere Streetstyle-Profis demonstrierten, wie man den Look alltagstauglich trägt.

Talk of Town: Das Stricklabel A. Roege Hove

Das von der dänischen Strickdesignerin Amalie Røge Hove gegründete Label A. Roege Hove, zählt zu den aufregendsten im CPHFW-Kalender. Die Designerin gründete ihre Firma 2019 und startete zunächst mit Stricktaschen. Seitdem entwickelt sich die bodenständige Dänin stetig weiter und entwirft heute coole Konfektionskleidung mit klarer Linienführung und kunstvollen Elementen. Die Spring/ Summer Kollektion 2022, die sie jetzt in Kopenhagen zeigte, beinhaltet 21 Looks: leichte, transparente Kleider, durchsichtige Leggings und skulpturale Oberteile.

Copenhagen Fashion Week: Die nachhaltigste Modewoche der Welt

Nachhaltige Mode ist in Kopenhagen mehr, als nur ein trendy Etikett. Das konnten Besucher der Copenhagen Fashion Week 2021 in der vergangenen Woche deutlich spüren. Dem aktuellen Bericht zufolge konnten die Kohlendioxid-Emissionen der Fashion Week um 20 Prozent reduziert werden, die Veranstalter planen dies bis 2022 auf 50 Prozent zu bringen. „Die Copenhagen Fashion Week ist der kulturelle und kommerzielle Treffpunkt der nordischen Modeindustrie. Dies gibt uns die Verantwortung und das Potenzial, einen wirkungsvollen Wandel in der gesamten Branche herbeizuführen“, beschreibt Cecilie Thorsmark, CEO der Modewoche, das Ziel der Veranstaltung.

Immer mehr Kunden verlangen nach nachhaltiger Mode und „Unternehmen, die sich nicht um ihren CO2-Ausstoß oder soziale Faktoren kümmern, werden in Zukunft in der Kundengunst weiter zurückfallen“, prognostiziert Christoph Schalast von der Frankfurt School of Finance and Management. „Umweltbewusstsein, aber auch soziale Verantwortung – Stichwort: Kinderarbeit, Mindestlöhne – und insgesamt gute Unternehmensführung – Stichwort Korruption – sind ein Megatrend, und dieser Trend wurde durch die Krise verstärkt.“ An der Börse laufen vor allem die Kurse der Modeunternehmen gut, die fast oder ganz auf Internethandel setzen; zum Beispiel Zalando.

Der Zalando Sustainability Award

Zalando setzte auch in diesem Jahr die Partnerschaft mit der Copenhagen Fashion Week fort und kürte Nikolaj Storm am letzten Tag der Modewoche mit dem begehrten Zalando Sustainability Award 2021. Die junge, nachhaltige Streetwear-Marke aus Kopenhagen ist für ihre genderneutrale, eklektische und fair produzierte Mode bekannt. Die dänische Marke verwendet nachhaltige Stoffe und Verpackungen und ist bestrebt, bei der Produktion keine Abfälle zu produzieren, indem sie Teile aus alten Beständen neu entwirft und wiederverwertet.

Anaheta von Berenberg, Einkaufsleiterin und Designerin bei Zalando, sagte in einer Erklärung: „Nikolaj Storm Copenhagen hat ein starkes Engagement für nachhaltige Praktiken gezeigt, indem es eine Vielzahl innovativer Materialien in der Kollektion präsentierte und Spaß und Energie in die Copenhagen Fashion Week brachte. Seine frische, moderne Sichtweise auf geschlechtsneutrale und vielfältige Mode hebt ihn von der Konkurrenz ab“. Als Gewinner nimmt Nikolaj Storm 20.000 Euro und eine Partnerschaft mit Zalando für die Entwicklung einer exklusiven Capsule-Kollektion mit nach Hause, die sich mit nachhaltigeren Lösungen in den Bereichen Design, Materialien, Produktionsprozesse, technologische Lösungen und Rückverfolgbarkeit beschäftigen wird.

Copenhagen Fashion Week 2021: Die besten Streetstyles

Endlich wieder live dabei! Die vielen exotischen und einfallsreichen Streetstyle Looks der diesjährigen Copenhagen Fashion Week für den kommenden Frühling/Sommer 2022 beweisen: es ist wieder Modenschauen-Zeit und statt in Jogginghose vor dem Bildschirm zu sitzen, posieren Fashion-Fans für die Fotografen und verfolgen stilsichere Stars die Schauen aus den Front-Rows. Die coolsten Looks der Copenhagen Fashion Week gibt es hier auf Instagram: