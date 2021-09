Crazy in Love: 24-Jähriger heiratet 61-Jährige!

12.09.2021 21:15 Uhr

Cheryl McGregor und Quran McCain sind echt eine Nummer. Den Jüngling und die Oma trennen 37 Jahren und trotzdem feiern sie auf TikTok ihre Liebe.

Egal, wo Cheryl McGregor und Quran McCain zusammen hinkommen, sorgen sie für Aufsehen. Das frischverheiratete Paar trennen nämlich 37 Jahre Altersunterschied. Quran könnte problemlos Cheryl Vater sein – ach nein, in diesem Fall verhält es sich ausnahmsweise andersherum!

Cheryl könnte mit ihren 61 Jahren sogar fast die Oma des erst 24-jährigen Quran sein.

Tiefe spirituelle Verbindung

Die beiden Turteltäubchen kennen sich seit fast zehn Jahren. Durch ihr Hobby gemeinsam TikTok-Videos zu drehen, verbrachten sie als Freunde viel Zeit miteinander. Erst letztes Jahr verliebten sie sich mit einem Mal ineinander. Der junge Amerikaner sagte im Interview mit dem „Daily Star“:

„Als ich 23 war, haben wir uns auf einer eher spirituellen Ebene kennengelernt, was es uns ermöglichte, uns gegenseitig kennenzulernen und uns zu verbinden. Von diesem Zeitpunkt an, wurde unsere Liebe wirklich stark.“

Hochzeit nach drei Monaten

Quran war sich gleich sicher: Diese Frau ist die Frau meines Lebens – Altersunterschied hin oder her. Nach nur drei Monaten Beziehung kaufte er einen Verlobungsring für 2500 Euro und hielt um die Hand von Sheryl an.

Am 3. September diesen Jahres läuteten dann die Kirchenglocken, bei einer romantischen Zeremonie in der Natur. Für die Extra-Portion Romantik streamten Braut und Bräutigam die Hochzeit live auf Instagram. Ihrem Fest der Liebe wohnten auf diese Weise über 100 000 Menschen bei.

Ihre Familie blieb weg

Während Tausende auf der ganzen Welt virtuell der Hochzeit beiwohnten, blieben Teile von Cherlys Familie den Feierlichkeiten fern. Besonders tragisch: Vier von Cheryls insgesamt sieben (!) Kindern kamen nicht.

Wir nehmen mal stark an, dass sie von der extrem schnellen Vermahlung ihrer Mutter mit einem Mann, der jünger ist als ihre eigenen Kinder, nicht über die Maßen begeistert waren.

Sexy auf OnlyFans

Wie man sich denken kann, musste sich das Paar in den sozialen Medien eine Flutwelle an gehässigen Kommentaren anhören. Cheryl McGregor und Quran McCain lassen sich das aber nicht gefallen und gehen stattdessen in die Offensive.

Kaum zu glauben, aber sie bereiben eine OnlyFans-Account mit sexuell expliziten Content. Für nur elf Dollar im Monat kann ein jeder bei dem Ehepaar ins Schlafzimmer spähen. Ganz schon schräg, aber irgendwie auch cool.