Daniela Katzenberger: Darum bezeichnet sie sich als Rabenmutter!

View this post on Instagram

Meine beiden Scha?tze ???? Ps. Ja, sie darf Ihre Prinzessinnen-Kleider anziehen und sogar damit raus, trotz Millionen (vergeblicher ?) Befehle zahlreicher Muddis, die das fu?r nicht pa?dagogisch wertvoll halten ? (ich Rabenmutter ?). Sie kann, sie darf und sie wird ! Ich hoffe, Sophia beha?lt sich diese Eigenschaft ihr Leben lang bei ??? Ganz die Mama ? #stolzemama #goforitgirl