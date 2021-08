Danni Büchner hat Sex-Affäre mit „geilem Fuckboy“: Wer ist der unbekannte Mann?

09.08.2021 15:02 Uhr

Danni Büchner hat gerade erst eine mehrmonatige On-Off-Beziehung mit Ennesto Monté hinter sich und kann gut auf ein weiteres Liebes-Drama verzichten - auf Sex dagegen nicht!

Danni Büchner ist aktuell in der neunten „Promi Big Brother„-Staffel dabei und nutzt diese Sendezeit, um mal wieder ausführlich über ihr Liebesleben zu sinnieren.

„Mein Herz kann noch Liebe empfangen“

Erst vor wenigen Wochen endete der dritte Beziehungsversuch von Daniela Büchner und Ennesto Monté, nur wenige Tage zuvor hatten sie ihre Liebe neu entflammt.

Trotzdem bereut sie das peinliche Hin und Her mit ihrem Ex nicht und erklärt bei „Promi Big Brother“: „Es war gut, weil ich gemerkt habe, dass mein Herz Liebe empfangen kann, nach dem, was mit Jens passiert ist. Aber ich wurde eben auch bitterlich enttäuscht. Er suchte nur Fame!“

Sie hat einen „geilen Fuckboy“

Auch wenn Danni nun wieder als Single-Frau durchs Leben geht, gibt es einen Mann in ihrem Leben, das berichtet sie relativ unverblümt: „Es gibt jemanden, den ich gut finde, er mich vielleicht auch.“

Sie weiß aber auch, dass dieser Mann vermutlich nicht die große Liebe sein wird, denn sie gesteht: „Er ist ein Fuckboy. Das ist die Kurzversion. Aber er ist ein geiler Fuckboy.“

Das ist ein Fuckboy

Ein sogenannter Fuckboy ist in der heutigen Jugendsprache ein Mann, der bei den Frauen nichts anbrennen lässt. Oftmals trifft er mehrere gleichzeitig und handelt lediglich in seinem eigenen Interesse.

Auch Dannis „geiler Fuckboy“ trifft wohl parallel noch andere Frauen, das weiß sie: „Ich bin vielleicht nicht die Einzige, aber nach dieser Enttäuschung, die ich erlebt habe, möchte ich auch erst mal keine feste Beziehung haben“, sagt sie bestimmt.

Trotzdem scheint sie einverstanden mit dem lockeren Arrangement zu sein und will selbst momentan nur hin und wieder die Laken wälzen. Verlieben will sie sich nicht und wiegelt ab: „Um Gottes Willen. Das überlasse ich anderen. Mir geht es einfach gut!“

Wer ist der geheimnisvolle Lover?

Wer der mysteriöse Liebhaber ist, der hin und wieder Dannis Glöckchen läutet, das verriet sie nicht. Sie deutet aber an, dass er kein Unbekannter ist. Denn als Melanie Müller neugierig fragt, ob sie ihn kennen würde, erklärt Büchner: „Ich glaube, länger als ich. Aber wir sagen keine Namen!“

Wer könnte der geheimnisvolle Lover sein? Da Danni seit Jahren auf Mallorca lebt und auch Melanie Müller durch ihre regelmäßigen Engagements mit der spanischen Insel verbunden ist, könnte es vielleicht auch ein ausgewanderter Malle-Star sein?

Das bestätigte Danni mit einen kurzen nicken und Melanie scheint zu ahnen, um wen es geht. Sie berichtet: „Der sogenannte Danni-Fuckboy ist nicht mehr der jüngste, ich schätze mal 45 oder so. Es ist ein halb Spanier, halb Deutscher. Der führt eine Strichliste für Mädels, was ich so gehört habe.“

(TT)