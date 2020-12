09.12.2020 18:00 Uhr

„Das Geheimnis des Totenwaldes“: Das passiert in Teil 3

Die ARD-Serie „Das Geheimnis des Totenwaldes“ flimmert gerade über sämtliche Bildschirme Deutschlands. Wir verraten, wie es mit LKA-Chef Bethge weitergeht und was im dritten Teil des Krimis passiert.

Die ARD-Serie „Das Geheimnis des Totenwaldes“ begeistert ganz Deutschland. Über fünf Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten die ersten beiden Teile des spektakulären Kriminalfalles, der auf wahren Begebenheiten beruht. Am 9. Dezember wird der dritte Teil der Miniserie mit Matthias Brandt (59), Karoline Schuch (39) und August Wittgenstein (39) ausgestrahlt.

Das geschah in den ersten beiden Teilen

In den ersten beiden Teilen der Miniserie werden in der fiktiven Kleinstadt Weesenburg in Niedersachsen vier Leichen im Wald gefunden. Kurz darauf verschwindet Barbara Neder (Silke Bodenbender) spurlos. Barbara ist die Schwester von Thomas Bethge (Matthias Brandt), dem Chef des Hamburger Landeskriminalamts, der einen Zusammenhang zwischen ihrem Verschwinden und den Toten im Wald vermutet. Über die Kommissarin Anne Bach (Karoline Schuch) mischt Bethge sich in die Ermittlungen ein. Barbaras Ex-Mann Robert (Nicholas Ofczarek) gerät ins Visier der Beamten. Der Verdacht lastet schwer auf der Familie. Wegen fehlender Anhaltspunkte bleibt der Fall jedoch über Monate und Jahre ungelöst. Auch ein TV-Auftritt, bei dem die depressive Mutter zur öffentlichen Suche aufruft bringt keine weiteren Erkenntnisse.

Zur gleichen Zeit gerät der vorbestrafte Friedhofsgärtner Jürgen Becker (Hanno Koffler) in den Fokus von Kommissarin Anne Bach, die auf Drängen von Bethge weiter ermittelt. In Beckers Haus findet die Polizei schließlich ein geheimes Zimmer mit Waffen und Handschellen, im Garten ein verbuddeltes Auto – aber keine Spur von der Vermissten Barbara, die Kontakt zu dem Verdächtigen gehabt haben soll. Nach einem Fluchtversuch wird Becker verhaftet, doch zum Verhör im Gefängnis kommen die Ermittler zu spät: Becker hat Suizid begangen.

Das passiert in Teil 3

Der dritte Teil des Krimis spielt von 2002 bis 2018. Thomas Bethge hat seine Karriere beim LKA beendet, ist inzwischen pensioniert. Beruflichen hat er so gut wie alles erreicht, was man als Polizist erreichen kann. Doch der Stachel, dass er seine verschwundenen Schwester Barbara nie finden konnte, sitzt tief. Die ganze Familie ist an dem schweren Schicksal zerbrochen: Bethges Mutter ist vor Trauer gestorben und auch Robert Neder, Bethges Schwager, und dessen Tochter haben die Last des Mordverdachts nicht überwinden können.

Bethge kann das nicht akzeptieren. Gemeinsam mit seinen ehemaligen Kollegen rollt er den mysteriösen Fall und das seltsame Versagen der Weesenburger Polizei noch einmal auf. Das Haus und der Abschiedsbrief von Becker spielen dabei eine zentrale Rolle und tatsächlich: Eine neue Zeugin wirft ein bisher unbekanntes Licht auf den Friedhofsgärtner. Sie beschreibt Becker als sadistischen und skrupellosen Verführer. Bethge ist sich sicher in dem düsteren Haus des Verdächtigen Antworten auf seine Fragen zu finden…

„Eiskalte Spur – Die wahre Geschichte des Totenwaldes“

Im Anschluss an den letzten Teil der Miniserie wird „Eiskalte Spur – Die wahre Geschichte des Totenwaldes“ ausgestrahlt. Die Dokumentation erzählt von den wahren Ereignissen, die den Dreiteiler inspiriert haben. Regisseur Björn Platz und sein Team durften Wolfgang Sielaff, den damals zuständigen LKA-Chef und Bruder der verschwundenen Birgit Meier, beteiligte Ermittler und Angehörige der Opfer exklusiv begleiten und interviewen. Vor laufender Kamera finden Wolfgang Sielaff und sein Team nicht nur die Überreste seiner Schwester, sondern klären auch noch die vier weitere Morden, die sogenannten „Göhrde-Morden“, auf. (AB)