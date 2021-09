„Das Supertalent“: Yvonne Catterfeld und Andrea Kiewel neu in der Jury!

09.09.2021 13:35 Uhr

Chaos in der neuen "Das Supertalent"-Jury: Nachdem Lukas Podolski für die kommende Staffel kurzfristig abgesagt hatte, gibt es nun Nachschub. Gleich mehrere Gastjuroren werden über die neuen Talente entscheiden.

Fest als Juroren gesetzt sind Deutschlands erfolgreichstem Magier-Duo, den Ehrlich Brothers, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin Chantal Janzen und Modedesigner Michael Michalsky.

Das sind die neuen Gast-Juroren

Doch das reicht natürlich nicht und deswegen hat sich RTL etwas ganz besonderes ausgedacht. Andrea Kiewel, Yvonne Catterfeld, Sophia Thomalla und Kaya Yanar sind die weiteren Gast-Juroren in der neuen Jury von „Das Supertalent„.

Ab sofort entscheidet die Jury direkt zum Ende von jeder Jurycasting-Show, welche Talente in die beiden Halbfinal-Shows weiterkommen. Auch vier Goldene Buzzer mit einem direkten Ticket fürs Finale werden in der gesamten Staffel wieder vergeben.

Das sind die ersten Talente

Maryna Zaitseva und die „Light Balance Kids“ aus der Ukraine bieten eine spektakuläre LED-Show mit Tanz und Akrobatik. Die 9 Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren werden von der „Light Balance Crew“ trainiert, die 2014 einen goldenen Buzzer bei „Das Supertalent“ absahnte. Die talentierten Kids waren von den beeindruckenden LED-Kostümen der Vorbilder so beeindruckt, dass sie sich zu einer neuen Gruppe zusammen. Erfüllt sich jetzt ihr größter Traum? Sie wollen ihre Heimat, die Ukraine, auf den großen Bühnen der ganzen Welt repräsentieren und in Deutschland „Das Supertalent“ 2021 gewinnen.

Der 19-jährige Zauberer und Illusionist Jannick Holste aus Geseke/Nordrhein-Westfalen trat bereits als Kind in einem Mitmachzirkus seiner Heimatstadt auf und entwickelte schon damals eine Faszination zur Zauberei und Illusion. Mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft arbeitete er an seinen Tricks, um in die Fußstapfen seiner Vorbilder, der Ehrlich Brothers, zu treten. In seiner Show in einzigartiger Weise die Illusion mit seinem zweiten großen Hobby: dem Tanzen.

Die Juroren der ersten Folge

Der Zirkusartist Wesley Williams aus Florida/USA bekam als Sechsjähriger vom Nikolaus ein Einrad geschenkt. Innerhalb kürzester Zeit wurde er damit der beste Einradfahrer von Süd-Florida. Unsere Jury will der 23-Jährige mit einer atemberaubenden Performance auf verschieden großen Einrädern, darunter dem fast größten Einrad der Welt überzeugen – ob er in schwindeliger Höhe wohl die Balance halten kann?

Der 43-jährige Bodypainter Johannes Stötter aus Südtirol/Italien widmet er sein Leben seit fast 20 Jahren dem Bodypainting. Er entdeckte sein Talent, als er Alter von 22 für eine befreundete Band das Cover designen sollte, die Bandmitglieder bemalte und so vor dem Hintergrund verschwinden ließ. Seine Spezialität ist die Natur-Camouflage, bei der er die Modelle eins mit der Landschaft werden lässt. Auf der Bühne von „Das Supertalent“ möchte Johannes mithilfe seiner Kunst nun eine wichtige Botschaft vermitteln: Wir brauchen unsere Erde und müssen sie schützen.

Die „Supertalent“-Jury besteht in Folge 1 aus den Starmagiern Andreas und Chris Ehrlich aka Ehrlich Brothers, Michael Michalsky, Motsi Mabuse und Riccardo Simonetti. Lola Weippert und Chris Tall sind die neuen Moderatoren der Talent-Show.