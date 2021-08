„Die Bachelorette“ im Quotentief – liegt es an Maxime Herbord?

"Die Bachelorette" im Quotentief - liegt es an Maxime Herbord?

10.08.2021 15:00 Uhr

Bereits zum achten Mal schickt RTL eine "Bachelorette" in der gleichnamigen Datinshow los, um ihren Traumprinzen zu finden. Das einstige Erfolgskonzept kämpft nun mit miesen Quoten. Eine Suche nach den Gründen!

Mitte Juli startete für Maxime Herbord die Suche nach Mr. Right im TV und der Sender setzt auf das altbewährte Konzept: Eine schöne Traumfrau, eine schöne Traumkulisse und viele liebeshungrige Männer!

Quoten der Auftaktfolge

Der einstige Quotenhit, dümpelt vor sich hin und direkt die Auftaktfolge der achten Staffel war ein Reinfall. Zeitgleich startete auf dem Schwesternsender RTLZWEI die zweite Staffel von „Kampf der Realitystars“ und „Die Bachelorette“ schaute in die Röhre.

Da hat sich die Sendergruppe wohl ein Eigentor geschossen! Lediglich 1,28 Millionen Menschen hatten eingeschaltet, darunter 760.000 zwischen 14 und 49 Jahren, in der Kernzielgruppe waren das rund 11,4 Prozent.

Die letzte ausgestrahlte Sendung am 4. August sahen nur noch 1,13 Millionen Zuschauer insgesamt (Einschaltquote 4,6%). Von den 14-49-Jährigen waren 620.000 Zuschauer dabei (Marktanteil 10,8%).

Sinkflug vorprogrammiert!

Keiner mag Maxime!

Aber woran kann das liegen? Bereits jetzt steht fest, die diesjährige „Bachelorette“ Maxime Herbord kommt nicht sonderlich gut bei den Zuschauern an, viele finden sie „kindisch“ oder „langweilig“ – so heißt es zumindest in den sozialen Netzwerken.

Der Hate wurde so heftig, dass RTL Konsequenzen zog und ein Machtwort sprach: „Auch wenn euch das Verhalten der Bachelorette teilweise nicht gefällt oder ihr ihre Reaktionen nicht teilen und nachvollziehen könnt, rechtfertigt das keine verbalen Verletzungen. Nicht jeder zurückhaltende Mensch ist automatisch langweilig“, schreibt der Sender!

Das Konzept zu bieder?

Vielleicht haben sich die Zuschauer aber auch einfach an dem Konzept „Bachelorette“ sattgesehen. Immerhin wurde seit der ersten Staffel im Jahr 2004 das Format nicht weiterentwickelt.

Damals bot der TV-Datingshow-Markt kaum Auswahl und „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ hatten eine Monopolstellung inne. Doch gerade in den letzten Jahren sprossen die Datingsendungen nur so aus dem Boden und trumpfen mit immer neueren, zeitgemäßeren Konzepten auf.

Bei „Love Island“, „Temptation Island“ und Co. gibt es sogenannte „Bum-Bum-Räume“, Challenges und Partnerwechsel und somit auch viel mehr Drama, Sex und Tränen! Das wollen die TV-Verwöhnten Menschen sehen!

Überangebot an Trash

Vielleicht liegt es aber auch am Überangebot! Denn gerade in den letzten zwei Jahren, vielleicht bedingt durch die Corona-Krise, kann man sich vor einschlägigen Trash-Sendungen kaum noch retten.

Neben Klassikern wie dem Dschungelcamp oder „Promi Big Brother“ gibt es heute eine Vielzahl Sendungen die es auf die gleiche Zielgruppe abgesehen haben, wie z.B. „Are you the one“, „Temptation Island“, „Ex on the Bach“, „Love Island“, „Adam sucht Eva“, „Bachelor in Paradise“, „Like me – I’am Famous“, „Kampf der Realitystars“oder „Promis unter Palmen“, um nur einige zu nennen. Dagegen wirkt die eingestaubte „Bachelorette“ wie die biedere Großtante aus Zeuthen.

Vielleicht ist es aber auch die Kombi aus Maxime und dem Konzept der Sendung, die einfach nicht zünden wollen – als hätte man eine doppelte Dosis Schlaftabletten eingeworfen…

