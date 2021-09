„Die Bachelorette“: Wollte Zico nur schnellen Sex mit Maxime?

01.09.2021 12:45 Uhr

Irgendwie steht die aktuelle "Bachelorette"-Staffel unter keinem guten Stern. Maxime Herbord wird in den sozialen Netzwerken fertig gemacht, die Männer laufen ihr davon und Spannung will in dieser Staffel sowieso nicht wirklich aufkommen!

Noch sind drei Männer im Rennen: Dauergrinser Max Adrio, der schüchterne Raphael Fasching und Draufgänger Zico Banach! Letzterer scheint Maximes großer Favorit zu sein, nachdem zuvor Julian freiwillig das Handtuch warf!

Passen Zico und Maxime zusammen?

Doch passen die beiden wirklich zusammen? Maxime ist eher eine Couchpotato, lümmelt am Liebsten mit einem guten Buch auf dem Sofa oder schaut verträumt mit dem Fernglas in den Himmel.

Der coole Zico scheint ein Abenteurer zu sein, sein Look ebenfalls eine Spur zu lässig für Pferdemädchen Maxime, die stumm vor sich hin grinst und oft nicht weiß, wie sie in gewissen Situationen verbal kontern soll!

Was ist bei der Übernachtung vorgefallen?

Trotzdem hat es Zico in die Top 3 von Maxime geschafft und beim Dreamdate scheint vorerst alles harmonisch zu verlaufen! „Ich mag es, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der nicht so tickt, wie ich es tue“, erklärt sie.

Zico darf dann sogar bei Maxime übernachten, was jedoch hinter verschlossenen Türen passierte, bleibt ein Geheimnis. Doch so langsam aber sicher geht auch bei Herbord ein Licht auf, dass die beiden nicht zusammen passen könnten, denn sie lässt durchblicken: „Es gab Momente, in denen ich gemerkt habe, dass das nicht sein Tempo ist. Es wäre gerne viel schneller. Für mich war es dann aber nicht richtig“, stellt sie fest.

Wollte Zico Sex?

Wollte Zico vielleicht mehr als nur ein paar zaghafte Küsse und verstohlene Blicke austauschen? Wollte er womöglich Sex mit Maxime und sie wies ihn zurück? Der Satz von Maxime lässt die Neugier der Zuschauer natürlich ins unermessliche steigen, denn nun will man erst recht wissen: Was ist zwischen den beiden beim Übernachtungsdate vorgefallen?

Umso überraschender war es dann auch, dass Maxime sich in der Nacht der Rosen tatsächlich gegen Zico entschied und ihn mit diesen Worten nach Hause schickte: „Ich finde, wir hatten richtig schöne Momente. Für mich hat es aber nicht ganz gereicht.“

Ob wir jemals erfahren werden, was bei dem Übernachtungsdate passiert ist, das Maximes Meinung über Zico so schnell änderte?

(TT)