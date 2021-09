„Die Wollnys“: Bringt die Kelly Family das Aus für die Großfamilie?

10.09.2021 18:22 Uhr

Sind zwei Großfamilien eine zu viel für das deutsche TV? Über diese Frage rätseln derzeit viele treue Wollny-Anhänger. Denn nächstes Jahr startet die Kelly-Family mit einer Doku Soap bei RTL2. Gerüchten zufolge übernehmen sie den Sendeplatz der schrecklich großen Familie. Ist damit Schluss für „Die Wollnys“?

Fest steht, die Tonalität des Namens ist ähnlich, aber unverwechselbar: Wollny versus Kelly. Was beide Familien noch gemeinsam haben? Lange Haare und viele Kinder. Während Silvia Wollny (56) mit elf Kindern eine ganze Fußballmannschaft um sich versammelt, haben die Kellys sogar noch einen „Auswechselspieler“ in petto.

Mit insgesamt 12 Kelly-Kindern, von denen nicht alle Teil der bekannten Musikband waren, liegt die Musikerfamilie klar vorn – wenn auch nur personell. Nun sieht es sogar danach aus, als ob die Kellys mit ihrem TV-Comeback die Wollnys vom Feld kicken.

„Die Wollnys“: Statt Baby-Romanze Schicht im Schacht?

Gerade erst sind „Die Wollnys“ in eine neue Staffel gestartet, die derzeit jeden Montag als Doppelfolge bei RTLZWEI zur Primetime läuft. Bei der Großfamilie stehen derzeit alle Zeichen auf Babyglück für Sarafina (26) und Peter Wollny (28). Zwar sind beide inzwischen schon Eltern ihrer Zwillinge – aber jetzt können die Zuschauer endlich die komplette Schwangerschaft hautnah am Bildschirm miterleben.

Sarafina und Peter sind mit ihren Zwillingen Emory und Casey die Stars der aktuellen „Wollny“-Staffel

Wie lange diese Harmonie gut geht, steht noch in den Sternen. Die Kellys scharren schon mit den Hufen. Medienberichten zufolge sollen die sie den Sendeplatz der Wollnys erhalten. Was daraufhin mit Silvia und ihrer Familie passieren wird, ist noch unklar.

In der neuen Doku Soap, deren Titel bisher nicht feststehe, unternimmt die Musiker-Familie eine Reise durch die Vergangenheit bis in die Zukunft und zeigt sich in emotionalen Höhen und Tiefen. Die Idee stammt von Kelly-Family-Sänger Joey Kelly (48). „In der vierteiligen Primetime-Doku besuchen wir mit unserem alten Doppeldeckerbus und dem legendären Hausboot der Kelly Family, der Sean O’Kelley, die für uns prägenden Plätze in Europa“, verriet der Kelly der „Bild“-Zeitung.

Jeremy Pascal Wollny kommt zurück!

Doch wie auch immer es mit den Wollnys ausgeht. Ob sie sich endgültig verabschieden müssen oder nur einen anderen Sendeplatz zugeteilt bekommen… Gute Nachrichte gibt es trotzdem: Jeremy Pascal Wollny (24) feiert Comeback. Vor einigen Jahren entschied sich der Wollny-Spross der Sendung „Die Wollnys“ den Rücken zu kehren. Seit Jahren hat er keinen Kontakt zu Mutter Silvia und Co. Nun kommt Jeremy Pascal zurück.

Zwar nicht ins Fernsehen, dafür aber mit eigener Firma. Als Lack-Polierer will der 24-Jährige professionelle Autoaufbereitung anbieten und die Autos seiner Kunden aufmotzen. „Wir werden das auch mobil machen: Zu den Leuten hinfahren und das direkt vor Ort machen, damit sie gar keinen Stress haben“, erklärte Jeremy Pascal in einem Interview.

Das Auto von einem Ex-Fernsehstar poliert zu bekommen, ist für viele Auto- oder Promiliebhaber sicherlich reizvoll. Jeremy Pascal verspricht jedenfalls nicht nur gute Arbeit, sondern auch hohe Unterhaltung: „Wenn man mich kennt, weiß man: Mit mir ist es immer übertrieben lustig! Das wird den Leuten gut gefallen!“ Der Jungunternehmer ist bestens vorbereitet: Mit einem extra hierfür eingerichteten Instagram-Account „JP´s Polishing“ will er seine Fans am neuen Lebensabschnitt teilhaben lassen. (MG)