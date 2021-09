Diese schöne Influencerin heiratet sich selbst!

13.09.2021 20:43 Uhr

Weil ihre Beziehungen in der Vergangenheit immer wieder scheiterten, beschloss das brasilianische Social-Media-Model Cris Galera kurzerhand alleine vor der Traualtar zu treten.

Cris Galera (33) heißt die Beauty, die sich ganz OHNE Partner das Ja-Wort gab. Was nach einem ungewöhnlichen Witz klingt ist aber wirklich passiert. Die Influencerin mit dem 161.000 Followern auf Instagram, beschloss sich in ihrer Heimat Brasilien selbst zu heiraten.

Sie braucht keinen Mann an ihrer Seite

Sie ist jung, schön, erfolgreich und das allerwichtigste: Single. Trotzdem scheint es bei der Social-Media-Bekanntheit dennoch mit keinem Mann so richtig funktionieren zu wollen. Obwohl die Verehrer der Brasilianerin zu Füßen liegen müssten und sie laut eigenen Aussagen sogar von „tausenden potentiellen Ehemännern“ einen Heiratsantrag bekam, entscheidet sich Cris Galera dazu alle abzulehnen und auf einen Freund zu verzichten.

„Ich hatte immer Angst davor, alleine dazustehen“

Die 33-Jährige scheint auch ohne Partner bestens klarzukommen. „Ich hatte immer Angst davor, alleine dazustehen. Doch dann habe ich plötzlich erkannt, dass ich eine starke und entschlossene Frau bin! Ich musste lernen, mich auch ohne Mann gut zu fühlen. Als das passierte, habe ich beschlossen, es zu feiern“, so erklärt Cris die schräge Aktion gegenüber der der Zeitschrift „New York Post“.

Ein Traum in weiß

In einer katholischen Kirche war es dann so weit: Die Influencerin heiratet sich tatsächlich selbst. In einem figurbetonten weißen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt tritt die schöne Braut vor den Traualtar und sagt „Ja“ zu sich selbst. Auf den offiziellen Hochzeitsfotos der sympathischen Brasilianerin strahlt Galera nur so vor Glück in die Kamera.

Cris Galêra, a Brazilian lingerie model and influencer, recently married herself in front of a Catholic church in So Paulo to promote“self-love.” pic.twitter.com/9LhRYliYXm — My Mixtapez (@mymixtapez) September 11, 2021

Cris verbreitet eine tolle Message

„Ich habe mich nicht geschämt, ich bin entschlossen in die Kirche gegangen. Ich habe mein eigenes Make-Up und die Frisur gemacht und alle haben zugesehen, weil ich keinen Verlobten hatte“, plaudert die Beauty weiter. Wirklich verrückt, aber irgendwie auch sehr sympathisch. Mit ihrer Einstellung zur Selbstliebe verbreitet die 33-Jährige eine wichtige Message.