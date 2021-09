Dieser Fußball-Star bekommt ein Baby mit der Nichte seiner Ex

21.09.2021 21:23 Uhr

Was für tolle Neuigkeiten: Der brasilianische Fußballer Hulk, der bereits 53 Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt, wird wieder Vater und das bereits zum vierten Mal. Dieses Mal bekommt er den Nachwuchs, aber nicht mit der Mutter seiner vorherigen Kinder...

Der Fußballer Givanildo Vieira de Sousa (35), wie Hulk mit bürgerlichem Namen heißt, kündigte auf Instagram an, ein Baby mit seiner neuen Freundin zu erwarten. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wäre da nicht der Punkt, dass es sich bei der Schwangeren um die Nichte seiner Ex-Frau handelt.

Er teilte die Neuigkeit auf Instagram

Vor wenigen Tagen verkündeten die werdenden Eltern voller Stolz die frohe Botschaft an die 3,3 Millionen Fans des Sportlers. „Heute möchte ich Euch mit einem herzen voller Dankbarkeit gegenüber Gott mitteilen, dass ich zum vierten Mal mit einem weiteren Kind gesegnet bin“, schrieb der 35-Jährige unter eine fünfteilige Fotoreihe, die ihn und seine Freundin zeigt. Beide liegen sich strahlend in den Armen und halten eine Ultraschallaufnahme ihres Sprösslings in den Händen.

Scheidung nach 12 Jahren

Für den Fußball-Star ist es das erste gemeinsame Kind mit seiner neuen Partnerin. Denn erst im Sommer 2019 ließ sich Hulk von seiner damaligen Frau Iran scheiden. Nach zwölf Jahren Beziehung und drei gemeinsamen Kinder, schien es zwischen den zwei einfach nicht mehr zu harmonieren. Dennoch blieb der Influencer nicht lange Single.

Er verliebte sich tatsächlich in Camila Angelo (32), die Nichte seiner Ex-Lebensgefährtin. Mit ihr erwartet Hulk nicht nur Nachwuchs, sondern ist auch glücklich verheiratet.

Seine Ex-Frau erhob schwere Vorwürfe

Iran äußerte sich in der Vergangenheit immer wieder negativ gegenüber dem 49-fache Nationalspieler, laut ihr hat sie durch die Trennung „großen Schmerz“ erfahren müssen. Hulk hingegen behauptete vehement seine Ex-Frau zu keinem Zeitpunkt untreu gewesen zu sein. Es wäre seine Partnerin gewesen, die ihn „wie ein Monster“ behandelt haben soll. „ Sie lebe ein Single-Leben. Sie wollte nur den Status meiner Frau haben“, so der vierfache Vater. Damit stand es Aussage gegen Aussage.

Hulk war immer ehrlich

Wie Iran diese verrückte Liebe heute findet? Bislang ließ sie die frohe Botschaft über die Schwangerschaft ihrer Nichte und ihres Ex-Mannes unkommentiert. Wie sie aber früher beichtete, würde sie Camila diesen Verrat niemals verzeihen können. Laut einem Sprecher des Sportliebhabers, soll sich Hulk entgegen der schwierigen Situation, mit der Familie seiner jetzigen Ehefrau ausgesprochen haben. Zwischen ihnen herrsche also kein böses Blut, trotz der eher ungewöhnlichen Liebesgesichte. Besonders pikant: Das Geschwisterchen ihrer drei Kinder Ian, Thiago und Alice ist das Kind ihrer Cousine.