DSDS: Hier lacht die neue Jury um die Wette

29.07.2021 12:12 Uhr

Die neue DSDS-Jury um Florian Silbereisen hat bereits ihr neues Amt angetreten, die Castings für die beliebte Musiksendung sind gestartet und die ersten Bilder sehen vielversprechend aus.

Der Sender RTL hat für die kommende DSDS-Staffel alles umgeworfen und ein ganz neues Konzept auf die Beine gestellt. Ganz vorn dabei die nagelneue Jury Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad.

Mitten auf dem Marktplatz

Die Castings finden dort statt, wo das Leben pulsiert – mitten auf dem Marktplatz. Mit ihrem verträumten und charmanten Ambiente dienen Wernigerode und Burghausen in diesem Jahr als Kulisse für alle Folgen der Jurycastings.

Während die Produktion in Wernigerode jüngst abgeschlossen ist, wird in Burghausen derzeit aufgebaut: In diesem Jahr treten die Talente erstmals in einem eigens für die Castings konzipierten gläsernen Kubus vor die Jury.

Live dabei sein

Nach dem Motto „DSDS nah am Publikum, nah an den Fans“ haben interessierte Passanten auf dem Marktplatz so die Möglichkeit, einen Blick auf das Set zu werfen und mal einer Produktion dabei sein.

Außerdem können Passanten und Neugierige so einen ersten Blick auf die neue DSDS-Jury mit Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad werfen. Wie schlagen sich die drei Neuen?

Gleich am dritten Castingtag wurde Florian Silbereisen von drei Kandidatinnen überrascht, sie schenkten ihm einen Kasten Bier. Er nimmt es an, gibt es jedoch schnell an einen Produktionsmitarbeiter weiter, denn in dem Glaswürfel herrscht Hitze und da will er die Fassung bewahren: „Dieser Glaswürfel hat einen kleinen Nachteil: Während der Castings muss die Klimaanlage abgeschaltet werden, weil sie viel zu laut ist und man sie im Fernsehen hören würde. Dadurch wird der Glaswürfel zum Gewächshaus“, so der Moderator gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Jeder kann Mitmachen

Übrigens kann auch jeder, der sich spontan dazu entscheidet, beim Casting teilnehmen. Florian Silbereisen gegenüber RTL: „Ich finde es toll, dass das neue DSDS raus auf die Marktplätze geht! Wir sind mitten in der Stadt! Jeder kann vorbeikommen, zuschauen – und mitmachen!“

Jeder, der Lust hat zu singen, hat noch die Chance zum Offenen Casting in Burghausen zu kommen. Mitmachen kann jeder, der Spaß am Singen hat und zwischen 16 und 30 Jahren alt ist – ganz ohne Anmeldung.

Wann: Sonntag, 1. August 2021, 10-15 Uhr

Wo: Hotel Glöcklhofer, Ludwigsberg 4, 84489 Burghausen

Einfach mit gültigem Ausweis vorbeikommen und mit viel Glück geht’s noch am selben Tag vor die prominente Jury im gläsernen Kubus. Die Teilnahme ist nur bei negativem Covid-Testergebnis möglich, jede:r Teilnehmer:in kann sich vor Ort per Schnelltest testen lassen.