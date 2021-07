Frauke Ludowig: Tochter Nele mit erstem Modeljob

07.07.2021 18:30 Uhr

Nele, die Tochter von Moderatorin Frauke Ludowig, zieht es ins Rampenlicht. Die 18-jährige kann sich durchaus vorstellen, in die doch großen, Fußstapfen ihrer Mutter zu treten.

Als coole VIP-Expertin kennen die Zuschauer:innen RTL-„Exclusiv“-Moderatorin Frauke Ludowig schon seit Jahren – ihre Familie kennt auch ihre anderen Seiten, das sind ihr Mann Kai Roeffen (60, Kreativ Director in einer großen Düsseldofer Werbeagentur) und die beiden Töchter.

Manchmal ist Mama peinlich!

Für ihre älteste Tochter Nele (18) ist es manchmal peinlich, „wenn sie abends nach Hause kommt und plötzlich zu tanzen und zu singen anfängt oder sich mit unserem Hund Cooper auf dem Boden herumrollt. Oder wenn sie wieder diese sehr kurzen gestreiften Matrosen-Shorts mit dem Kordelgürtel trägt.“

Trotzdem ist Nele auch beeindruckt von ihrer Mutter und ihrem Job, schließlich steht die schon seit den 90er-Jahren für RTL vor der Kamera. Das kann sich Nele auch gut vorstellen.

Sie will in die Fußstapfen ihrer Mutter treten

In einem Interview mit der Illustrierten „Gala“ sprechen die beiden erstmals gemeinsam über Familiensinn und Zukunftspläne. Nele, die nächstes Jahr Abitur macht, möchte nämlich in die Fußstapfen ihrer Mutter treten.

„Ich will definitiv in Mamas Beruf als Journalistin tiefer reinschnuppern“, sagt die schöne Nele der Illustrierten. An ihrer Mutter imponiere ihr besonders die Gelassenheit und der Ehrgeiz: „Sie brennt für das, was sie tut.“

Erster Modeljob für Nele

Bei ihrem ersten Kampagnen-Shooting – für das deutsche Damenmode-Label Marc Cain – bewies Nele jetzt an der Seite ihrer Mutter ihre große Kamerapräsenz. „Gala“ veröffentlicht in ihrer neusten Ausgabe Fotos aus diesem Shooting.

Frauke Ludowig und ihr Mann Kai Roeffen sind seit über 20 Jahren ein Paar. Seit über 25 Jahren moderiert die heute 57-Jährige das RTL-Promi-Magazin „Exclusiv“. Neben Neue hat das Paar noch die 16 Jahre junge Tochter Nika.