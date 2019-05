Harry und Meghan zeigen hier Baby Sussex: Erste Bilder

Mittwoch, 8. Mai 2019 14:17 Uhr

Seit Baby Sussex am 6. Mai um 06.26 Uhr (MESZ) das Licht der Welt erblickte, warten alle gespannt auf die ersten Bilder des Mini-Royals. Der frischgebackene Vater Prinz Harry (34) kündigte bereits an, dass es am Mittwoch soweit sein wird. Nun gibt es die ersten Bilder von Baby Sussex und den stolzen Eltern Meghan Markle (37) und Prinz Harry.

Auf Schloss Windsor, in der opulenten St George’s Hall, präsentierten Meghan und Harry am frühen Nachmittag das noch namenlose Baby. Der kleine Junge schlummerte seelenruhig auf dem Arm seines Vaters.

Über Baby Sussex sagte Meghan: „Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt, ich bin wirklich glücklich. Er hat ein wunderbares Temperament und ist ganz ruhig.“

Und tatsächlich, eingewickelt in einem weißen Handtuch und mit geschlossenen Augen verschläft der kleine Mini-Royal seinen ersten öffentlichen Auftritt. Auf dem Kopf trägt er ein weißes Babymützchen – etwa um die Haarfarbe noch nicht zu verraten?

Welche Haarfarbe hat Baby Sussex?

Über das Aussehen wird schon seit Monaten gemunkelt, hat er das prägnante rote Haar von Papa Harry oder eine volle schwarze Mähne wie die schöne Meghan? Harry erklärt in seiner Ansprache: „Alle sagen, dass sich Babys innerhalb von zwei Wochen so sehr verändern, wir werden die Veränderungen in den nächsten Monaten beobachten. Er sieht jeden Tag anders aus, wir können noch nicht sagen, wem er ähnelt.“

Neben den ersten Bildern wartet die ganze Welt auf den Namen des neugeborenen Jungen, den haben die Eltern immer noch nicht verraten und hüllen sich bei dem Thema in freundliches Schweigen.

Für ihren ersten Auftritt als Mutter hat sich Meghan Markle für ein ärmelloses Blazerkleid in Midi-Länge entschieden, dass mit einem Stoffgürtel unter der Brust gebunden und mit goldenen Knöpfen verschlossen wird. Unter dem figurbetonten Kleid zeichnet sich gut ihr After-Baby-Bäuchlein ab. Das Haar trug sie offen und in leichten Wellen, gepaart mit einem natürlichen Make-Up.

Siebter in der Thronfolge

Der junge Mann steht an siebter Stelle in der Thronfolge – direkt nach seinem Vater.

Der jüngste Royal ist das achte Urenkelkind von Königin Elizabeth II. (93) und der vierte Enkel von Prinz Charles. Der 70-jährige Thronfolger und seine Frau Camilla (71) sind auf Deutschlandreise. Nach Berlin und Leipzig besuchen sie ab Donnerstag München. (KT/dpa)