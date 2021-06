Hollywood Matze in „Die Alm“: Warum er im Netz so beliebt ist

25.06.2021 19:45 Uhr

Wer Hollywood Matze bisher noch nicht auf dem Schirm hatte, hat es spätestens seit Donnerstagabend und der ersten Folge „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“. Bei den Zuschauern und auch den Promis hat der charismatische Muskelprotz mit der Reibeisenmstimme schon jetzt ein Stein im Brett.

Wieso ist Hollywood Matze so beliebt?

Seit Donnerstag-Abend läuft auf ProSieben „Die Alm – Promischweiß und Edelweiß“. Und einer sticht besonders hervor: der sympathische YouTube-Star Matthias Schneider, alias Hollywood Matze. Bei Zuschauern und den Mitkandidaten ist der Muskelberg gleichermaßen beliebt – doch wieso ist das so? Die Promis im Haus haben da bereits einige Gründe. „Matze hat das Herz einfach am rechten Fleck“ so Influencerin Siria Campanozzi. Und das merkt man. Mit seiner bodenständigen und lustigen Art hat der Bodybuilder inzwischen das Netz erobert. Die YouTube-Clips des 47-ährigen sind so wie er: herrlich liebenswert und chaotisch.

Für Hollywood Matze steht Holz hacken an

Auch auf der Alm gibt sich der Berg von Mann so wie er ist: authentisch und ehrlich. Und weil er sein knallhartes Training und seine strikte Ernährung auf der Alm nicht so durchziehen kann wie im privaten Leben, erklärt sich Hollywood Matze auch gerne dazu bereit, kräftig Holz zu hacken und Butter zu stampfen.

„Auf der Alm erwarten mich hoffentlich nette Leute und Herausforderungen, sich irgendwelchen Aufgaben zu stellen“ so die Sportskanone, die eigentlich Matthias Schneider heißt, kurz vor seinem Einzug in die Almhütte.

Erste Mitkandidatin: Mirja du Mont

Und einer netten Person begegnete Hollywood Matze gleich zum Anfang der Auftaktshow, nämlich Mirja du Mont, Model und Ex-Frau von Schauspieler Sky du Mont. Mit gewohnt lockerer Art begrüßt Matze die bekannte Blondine (die er im Übrigen nicht kannte, sie ihn allerdings auch nicht) und eine Sache haben sie sogar schon gemeinsam: beide wohnen in Hamburg. Und auch sonst scheinen sich beide blendend zu verstehen. Ach, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Hollywood-Matze sich mit irgendeinem nicht versteht.

Wir können da nur sagen: Schubidubidu!