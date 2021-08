„House of Gucci“: Trailer mit Lady Gaga schockt alle

„House of Gucci“-Trailer mit Lady Gaga schockt alle

01.08.2021 23:20 Uhr

Eine grandiose Lady Gaga, ein attraktiver Adam Driver und ein unerkennbarer Jared Leto machen „House of Gucci“ bereits zum Oscar-Favoriten.

Nachdem der Trailer gerade veröffentlicht wurde, steht jetzt schon fest – „House of Gucci“ wird einer der größten Blockbuster 2021. Der neue Film von Star-Regisseur Ridley Scott (83) erzählt die wahre Geschichte eines spektakulären Mordfalls aus der Welt der Reichen und Schönen.

Es ist aber weniger die Story, als viel mehr der Cast, der den Fans schon im Trailer den Atem verschlägt.

Lady Gaga oscarreif

In der Hauptrolle als Patrizia Reggiani sieht man niemand anderen als Lady Gaga (35). Die Sängerin beweist einmal mehr, dass sie auch als Schauspielerin inzwischen zu den ganz großen Namen gehört.

Noch bevor der Streifen überhaupt angelaufen ist, handeln sie viele jetzt schon als eine heiße Oscar-Favoritin 2022.

Adam Driver als ermordeter Ehemann

Ihren Konterpart nimmt Adam Driver (37). Er spielt Maurizio Gucci, den Ehemann von Patrizia Reggiani, welcher von ihr durch einen Auftragsmörder ermordet wurde.

Der Hollywood-Star ist aktuell sowieso in aller Munde. Der 1,90 Meter große Hüne stiehlt gerade als sexy Zentaur in der neuen Parfüm-Werbung für Burberry allen Frauen den Verstand.

Jared Leto kaum wiederzuerkennen

Hingegen völlig unsexy mutet in „House of Gucci“ plötzlich der sonst so attraktive Jared Leto (47) an. In dem Thriller erkennt man ihn als den glatzköpfigen und dicklichen Paolo Gucci kaum wieder.

Allein für diese künstlerische Leistung haben sich die Maskenbildner jetzt schon eine Oscar-Nominierung verdient.

Star-Aufgebot der Extraklasse

Neben Lady Gaga, Adam Driver und Jared Leto fährt das Star-Ensemble mit den berühmten Oldies Al Pacino (81) und Jeremy Irons (72) auf. Der True Crime-Blockbuster kommt am 25. November 2021 in die Kinos.

Wer jetzt schon mehr über den Mord an dem Modedesigner erfahren will, sollte den Roman „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed“ lesen, auf dem der Film basiert.