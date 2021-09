Jennifer Lopez & Ben Affleck: Die unfassbar romantischsten Fotos aus Venedig

Jennifer Lopez & Ben Affleck: Die schönsten Fotos aus Venedig

11.09.2021 18:00 Uhr

Es ist die romantischste Reunion des Jahres und was Jennifer Lopez und Ben Affleck jetzt auch noch für einen Auftritt bei den Filmfestspielen in Venedig abgeliefert haben, toppt alles!

Jennifer Lopez und Ben Affleck wollen der ganzen Welt ihre Liebe zeigen und welcher Zeitpunkt wäre dafür besser geeignet, als das derzeit laufende 78. Filmfest in Venedig. Vor dem Event schlenderte das Paar ganz verliebt Hand in Hand durch die Straßen der italienischen Stadt.

Auf solche Bilder des Hollywood-Traumpaares haben viele lange gewartet. Bislang aber gab es nur wenig offizielle Fotos der beiden zusammen – bis jetzt. Nach ihrer publicityträchtigen Bootsfahrt auf den Gewässern Venedigs (Amal und George Clooney lassen grüßen!), legten die schauspielernde Musikerin und der Oscar-Preisträger am Freitagabend gemeinsam einen atemberaubenden Auftritt hin. Sichtbar verknallt und absolut auf Wolke Sieben schwebend wandelten die beiden über den roten Teppich.

Jennifer Lopez so glücklich wie nie zuvor

Selten sah man eine so berühmte Frau wie die Schauspielerin und Sängerin so herzlich und vor allem ehrlich glücklich und strahlend im Arm eines Mannes. Und auch Ben Affleck ist deutlich anzusehen, dass er nun offenbar endlich sein eigenes, perfektes Happy End gefunden zu haben scheint.

17 Jahre nach der Trennung sooooo glücklich! Würde dies eine Hollywood-Schnulze zeigen, käme man unweigerlich zu dem Schluß: So ein Quatsch – wie unrealistisch! Die unglaublichsten Geschichten schreibt eben immer noch das Leben…

Atemberaubender Look

Natürlich zogen die beiden als Paar alle Blicke auf sich, doch auch der Look von Jennifer Lopez sorgte für jede Menge Aufsehen. Die Sängerin erschien einem seeeeehr tief ausgeschnittenem weißen Kleid zur Premiere von Afflecks Films „The Last Duel“. Die 52-Jährige war auf jeden Fall bedacht darauf, dass alle Augen auf ihr pompöses Fischschwanzkleid gerichtet waren. Die figurbetonte Robe hatte einen hohen Schlitz und der gewagte Ausschnitt war mit einem Diamantbesatz verziert, der die Aufmerksamkeit noch um ein vielfaches Mehr auf ihre üppige Oberweite lenkte.

Küssen, streicheln und verliebte Blicke

J.Lo komplettierte ihren atemberaubenden Look mit einer schillernden silbernen Clutch aus und hohen silbernen Pumps mit Plateauabsätzen. Ihre karamellfarbene Mähne trug sie in sanften Wellen. Währenddessen sah Ben in einem schwarzen Smoking mit einem frischen weißen Hemd und einer schwarzen Fliege gentlemen-mäßig schick aus.

Und das Traumpaar des Jahres konnte auch auf dem Roten Teppich nicht die Finger von einander lassen. Sie küssten sich, tauschten Zärtlichkeiten miteinander aus – verliebte Blicke, innige Umarmungen und herzliche Lach-Anfälle. Da möchte man doch auch wieder frisch verliebt sein.

Ben Affleck zeigt seine Liebe

Der „Good Will Hunting“-Star sorgt in Venedig stets dafür, dass die Sicherheit seiner Freundin an erster Stelle steht. Auf sehr galante und süße Weise sorgte er nach dem Bootsausflug erst dafür, dass sie sicher an Land kam, bevor er selbst vom Boot stieg. Der Schauspieler hielt die ganze Zeit stolz Jennifers Hand hielt, bevor sie dann beide ihren glamourösen Auftritt absolvierten und am Roten Teppich für einen wahren Ansturm sorgten.

Reunion des Jahres

Ben Affleck und Jennifer Lopez waren im Frühling dieses Jahres wieder zusammengekommen und lieferten damit die Liebes-Sensation des Jahres. 2002 waren die beiden bereits das erste Mal liiert, wollten sogar heiraten – 2004 zerbrach die Beziehung.

Und nun alles auf Anfang. Bei diesen Bildern hat man das Gefühl: dieses Mal funktioniert es. Da kann man allerdings bei Jennifer Lopez nicht so sicher sein…