Jenny Lange: Ihr Neuer ist der beste Freund von Ex Andrej Mangold?

27.08.2021 18:37 Uhr

Seit wenigen Tagen ist es raus: Jennifer Lange hat einen neuen Mann in ihrem Leben. Knapp ein Jahr, nach dem die leidenschaftliche Zumba-Tänzerin sich von ihrem Bachelor Andrej Mangold getrennt hat, scheint die Influencerin sich neu verliebt zu haben.

Auch wenn Jenny Lange und ihr Ex Andrej Mangold durch das letzte „Sommerhaus der Stars“ ihre Bekanntschaft wesentlich steigern konnten, so lässt sich sagen, dass das selbst ernannte „Team Gold“ sich mit der Teilnahme an dem Format absolut keinen Gefallen getan hat.

Das Sommerhaus kostete Jenny und Andrej die Beziehung

Mit ihrem fragwürdigen Verhalten zerstörte sich das Paar nicht nur das eigene Saubermann-Image, sondern auch die eigene Beziehung. Kurz nach dem Ende der Sendung verkündeten die beiden in emotionalen Posts überraschend ihre Trennung. Zumindest bei Jenny Lange scheinet der Liebeskummer mittlerweile abgeklungen zu sein, denn erst vor wenigen Tagen präsentierte die ehemalige „Bachelor“-Gewinnerin der Welt ihren neuen Partner. Ganz unbekannt ist ihr Neuer übrigens nicht: So küsst Jenny jetzt Musiker Dari.

Erst kürzlich postete die brünette Schönheit den ersten gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem neuen Freund. Jenny hatte sich vor einigen Wochen eine Immobilie auf Mallorca angeschafft und bekam dort tatkräftige Unterstützung von Dari bei der Einrichtung und beim Gestalten der Terrasse.

Versteckspiel mit dem Neuen

Anfangs versuchte sie ihn in ihren Instagram-Story noch zu verstecken, doch nach und nach zeigte sie sich völlig ungeniert mit Dari. Nun postete sie vor wenigen Tagen das erste Kussbild mit dem Musiker und schrieb ganz unmissverständlich dazu: „Was soll ich sagen… ein Leuchten in den Augen sagt mehr als Tausend Worte… ich bin einfach glücklich. Du zeigst mir immer wieder auf‘s Neue, wie wunderschön und leicht sich das Leben anfühlen kann. Danke, dass du an meiner Seite bist.“

So ganz unbrisant soll die Situation mit dem neuen Mann an Jennys Seite aber nicht sein. So soll Dari der ehemals beste Freund von ihrem Ex Andrej sein. Dass die beiden Männer sich kannten und früher auch in den sozialen Netzwerken folgten ist bekannt, doch dass sich mal sehr nahe gestanden haben sollen, ist neu.

„Andrej wollte das Thema nicht an die große Glocke hängen“

So soll Andrej schon im Mai von Jennys neuer Beziehung gewusst haben, denn angeblich lernten sie und Dari sich über ihn kennen. Das behauptet jedenfalls die Plattform „Promiwood“ und beruft sich dabei auf einen angeblichen Insider. Der will wissen, dass Andrej sofort den Kontakt zur neuen Liebschaft von Jenny abgebrochen hat, nachdem er davon erfahren hat. „Andrej wollte das Thema nicht an die große Glocke hängen.“ Ob das wirklich so war, hat keiner der Beteiligten bisher bestätigt.

Es gibt aber auch ein anderes Narrativ der Geschichte: So sollen Jenny und Andrej Dari gemeinsam kennengelernt haben, als sie noch liiert waren. 2019 waren alle drei nämlich bei einem Event namens „Celebrity Golfcamp“ zu Gast. Dort müssen sie sich sehr gut verstanden haben, denn es gibt einige Bilder von dem Event, auf dem alle gemeinsam viel Spaß zusammen haben und golfen. RTL berichtete außerdem auch, dass Andrej und Dari sich damals gegenseitig auf Instagram folgten – nun aber nicht mehr!