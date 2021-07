„Kampf der Realitystars“: Gina-Lisa bekommt Korb von Andrej und bricht zusammen!

"Kampf der Realitystars": Gina-Lisa bekommt Korb von Andrej und bricht zusammen!

26.07.2021 16:39 Uhr

Bahnt sich da etwa ein Liebes-Drama bei "Kampf der Realitystars" an? Gina-Lisa Lohfink scheint ein Auge auf Andrej Mangold geworfen zu haben. Doch das beruht anscheinend nicht auf Gegenseitigkeit.

Doch von Anfang an! Bei seinem Einzug war Gina-Lisa Lohfink vorerst skeptisch, schließlich kannte sie die „Sommerhaus der Stars“-Staffel mit Andrej Mangold und dort bekleckerte er sich nicht umbedingt mit Ruhm.

Gina-Lisas Interesse ist geweckt

Nach einigen Gesprächen schaffte es Andrej die skeptische Gina-Lisa zu bezirzen und plötzlich war ihr anfängliches Misstrauen dahin. Und nicht nur das, irgendwie scheint die dralle Blondine plötzlich großes Interesse an dem attraktiven Sportler zu haben.

Aber beruht das auf Gegenseitigkeit? Nö, denn auch wenn Andrej hier und da mal ein Kompliment dalässt, scheint er so gar nicht auf Gina-Lisa zu stehen, denn er hat einen ganz anderen Typ Frau. Kader Loth will wissen, auf was für Frauen Andrej steht und der erklärt sehr ehrlich: „Aus meiner Vergangenheit, meine Ex-Freundinnen waren eher der Typ von Jenefer!“ Gemeint ist Mitstreiterin Jenefer Riili.

Heftige Flirtversuche im Pool

Die Enttäuschung ist Gina-Lisa ins Gesicht geschrieben, doch das hält sich nicht davon ab, weiter heftig an Andrej zu baggern. Während sie im Pool sitzt und er am Rand, flötet sie nicht mehr ganz nüchtern: „Schatz komm rein, komm rein!“

Als das nichts bringt, setzt Gina-Lisa ihre rasanten Kurven ein, lasziv twerkt sie vor Andrej und küsst ihm das Knie (?). Dem ist das eindeutig unangenehm und er springt entsetzt auf!

Andrej hat kein Interesse an Gina-Lisa

Trotzdem sucht er später noch einmal das Gespräch mit ihr und nun packt Gina-Lisa aus: „Man darf nie einem Menschen Hoffnungen machen, wenn das nicht so ist“, lallt sie.

Er kontert: „Wenn du irgendwas interpretiert hast, dann tut mir das leid. Da hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich nicht an dir als Mensch interessiert bin. Ich bin nicht hier, um auf Dating zu machen“, so Andrej.

Das Blatt wendet sich

Doch auch dieser erneute Korb kam nicht bei Lohfink an und sie stellt Andrej weiter nach. Immer wieder versucht sie ihn zu umarmen und er weist sie stets direkt zurück – es ist selbst als Zuschauer unfassbar unangenehm mit anzusehen!

Leon Machere will Gina-Lisa beruhigen und nimmt sie zur Seite, doch die schluchzt: „Er stiftet Unruhe, ich will das er geht. Der ist komisch. Der macht alle Frauen verrückt und kaputt! Der macht einen verrückt! Ich will einfach nach Hause!“

Was hat Andrej eigentlich gemacht?

Als ein Psychologe der Produktion hinzugeholt wird, weil die Blondine nicht mehr zu beruhigen ist, betont Gina-Lisa immer wieder, dass sie gehen will und am Ende verlässt sie freiwillig die Sala und damit auch die Sendung.

Sie hinterlässt einen ratlosen Andrej Mangold und entsetzte Kandidaten, denn diesmal hat der Ex-„Bachelor“ nun wirklich nichts gemacht – außer ihre Avancen nicht erwidert…

(TT)