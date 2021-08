„Kampf der Realitystars“ – Chris Broy schwärmt von Jenefer: „Eine tolle Frau!“

02.08.2021 17:45 Uhr

Langsam aber sicher nähern sich Chris Broy und Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars" an. Wird nach viele Spekulationen jetzt endlich aufgelöst, was wirklich zwischen geht?

Die wilden Gerüchte um Chris Broy und Jenefer Riili hatte ausgerechnet seine Ex-Verlobte Eva Benetatou ins Rollen gebracht, nachdem er sich Hals über Kopf von ihr getrennt hatte.

Das sagte Eva über die Neue

Damals berichtete Eva Benetatou gegenüber RTL: „Er kam zurück und war für mich einfach ein ganz anderer Mensch.“ Sie deutet außerdem an, dass eine andere Frau im Spiel war: „Er mir den Eindruck und das Gefühl vermittelt, dass er sich emotional in etwas anderem verrannt hat und verloren hat, mir gegenüber“, so die frischgebackene Mutter.

Von dieser „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin habe er auch Schmuck bekommen, den er trug: „Schmuck den er vor ihr getragen habe, obwohl ich darauf hingewiesen habe, dass ich das bitte nicht möchte“, berichtet Eva verletzt.

Das erste Aufeinandertreffen

Die Dreharbeiten zu „Kampf der Realiytstars“ liegen bereits einige Monate zurück. In der dritten Folge, die letzten Mittwoch auf RTLZWEI gezeigt wurde, ist Chris in die thailändische Sala gezogen und erstmals auf Jenefer getroffen. Dort gratulierte sie ihm direkt zur Vaterschaft.

In der vierten Folge, die es bereits auf TVNOW gibt und die am kommenden Mittwoch im TV gezeigt wird, sieht man, wie Chris und Jenefer sich richtig gut verstehen und langsam annähern.

Sie schwärmen voneinander

Chris und Jenefer finden nur positive Worte füreinander und so erklärt er: „Sie ist sehr sympathisch, einfach meine Wellenlänge.“ Und auch Jenefer bestätigt das: „Mit Chris bin ich halt auf einer Wellenlänge. Dass darf auch jeder da draußen wissen, dass diese Freundschaft über das Format hinausgeht!“

Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Chris noch mit Eva zusammen und so sagte er sogar: „Jenny ist ein toller Mensch, eine tolle Frau. Sie erinnert mich so leicht an meine Eva!“

„Eine Freundschaft habt ihr schon zerstört“

Ist das vielleicht der Grund, warum Chris gefallen an Jenefer gefunden hatte? Aktuell haben die beiden aber keinen Kontakt mehr und darüber scheint vor allem Chris nicht erfreut zu sein. Vor kurzem veröffentlichte er eine Wutrede auf Instagram und motzte: „Bitte hört auf, direkt immer irgendwelchen Müll in die Welt zu setzen. Können Männer und Frauen nicht einfach befreundet sein?“

Er deutet auch an, dass die Gerüchte der letzten Wochen das Verhältnis zu Jenefer kaputt gemacht haben, denn er erklärt: „Eine Freundschaft habt ihr schon zerstört mit diesen scheiß Gerüchten! Traurig genug, dass ihr es so weit getrieben habt!“

