Kristen Stewart als Lady Diana kommt im Januar ins Kino – neuer Trailer!

27.08.2021 15:04 Uhr

"Spencer" von Regisseur Pablo Larraín, mit Kristen Stewart in der Hauptrolle, feiert bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig seine Weltpremiere.

Neben Kristen Stewart (Personal Shopper, Die Wolken von Sils Maria) sind u.a. der BAFTA-nominierte Timothy Spall (Mr. Turner, Harry Potter), die Oscar-nominierte Sally Hawkins (Shape of Water, Paddington) und Sean Harris (Mission: Impossible – Fallout) in weiteren Rollen zu sehen.

Pablo Larraín (Jackie, Neruda) führt bei „Spencer“, der zum großen Teil auch in Deutschland gedreht wurde, Regie, das Drehbuch stammt aus Steven Knights Feder (Locke, Eastern Promisis, Peaky Blinders).

Der Kinostart ist in Deutschland für den 27. Januar 2022 geplant.

Darum geht’s in „Spencer“

Dezember 1991: In der Ehe zwischen dem Prinzen und der Prinzessin von Wales herrscht seit Langem Eiszeit. Trotz der wilden Gerüchte über Affären und eine Scheidung wird für die Weihnachtsfeierlichkeiten auf dem königlichen Landsitz Sandringham ein Frieden verhängt. Es wird gegessen und getrunken, geschossen und gejagt. Diana kennt das Spiel. Dieses Jahr wird es eine ganz andere Wendung nehmen.

Das sagt Kristen Stewart

Kristen Stewart sagte über den Film: „Spencer vermittelt eine tiefe und emotionsgeladene Vorstellung davon, wer Diana an einem Wendepunkt ihres Lebens war. Er ist eine Bestandsaufnahme dessen, was sie ausmacht, die mit ihrem Mädchennamen Spencer beginnt. Zu sich selbst zurückzufinden ist ein qualvoller Kraftakt für Diana, während sie darum kämpft, an dem festzuhalten, was der Name Spencer für sie bedeutet.“