Lil Nas X: Gleich drei königliche Auftritte in einem!

Lil Nas X auf dem roten Teppich

14.09.2021 15:26 Uhr

Es war wieder so weit: Anlässlich der Met-Gala durften die Stars ihre außergewöhnlichsten und spektakulärsten Looks präsentieren. Der Kreativität waren hierbei keine Grenzen gesetzt.

Jedes Jahr wird die Met Gala vom renommierten Modemagazin „Vogue“ veranstaltet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die pompöse Feierlichkeit im letzten Jahr leider nicht stattfinden, dieses Jahr wurde die Gala in den September verschoben. Umso aufgeregter waren die Beteiligten diesmal.

Das Motto ist dabei immer ein anderes – 2021 lautete es „In America: A Lexicon of Fashion“ – Vor allem ein Künstler begeisterte mit seinem spektakulären Auftritt: Rapperschnuckelchen Lil Nas X (22).

Lil Nas X: Ein Traum in Gold

Er sorgte für den Hingucker des Abends. Mit seinen insgesamt drei Outfits legte der „Montero“-Interpret einen königlichen Auftritt hin. Sein erster Look bestand aus einem eleganten Umhang in Gold mit ellenlanger Schleppe und aufwendigen Stickereien. Nachdem er das obere Gewand ablegte kam dann auch noch eine glänzende Rüstung zum Vorschein. Absolutely Fabulous!

Wäre das nicht schon genug Spektakel, legte der Rap-Star die Rüstung ab und enthüllte darunter schließlich den dritten Teil seines Ensemble.

Lil Nas X während der Met Gala

Donatella Versace designte seine Outfits

Der letzte Teil seines Gewands zeigte einen enganliegende Jumpsuit, der mit lauter glitzernden Kristallen verziert war. Dazu wählte Lil Nas X schwarze Plateau Stiefel mit goldenen Applikationen und einen auffällig dicken Choker um seinen Hals.

Seine Nägel glänzten ebenfalls im Goldton, genau so wie das fast schon dezente Augen Make-Up des Musikers. Designt wurde das Meisterwerk von Donatella Versace (66).

Lil Nas X’s persönliche Show

Die Met Gala wurde dieses Jahr zur „Lil Nas X“-Show. Mit seinem aufwendigen Look, welches drei ikonische Garderoben präsentierte zog er alle Blicke auf sich. Seinen Kollegen und Kolleginnen machte es der 22-Jährige nicht sehr einfach. Schließlich musste diesen Auftritt erstmal jemand toppen. Wie „Reuters Showbiz“ in einem Tweet verriet, soll der Künstler den Reportern seinen persönlichen Ansporn der atemberaubenden Vorführung erzählt haben. Demnach sah der „HOLIDAY“-Star seinen dreiteiligen Look, als eine Metapher an, dieses Jahr aus seiner Schale zu entkommen.

Quelle: twitter.com



Auftritt erinnert an Lady Gaga

Obwohl der Rapper jegliche Aufmerksamkeit auf sich zog, ist die Idee hinter seinem Auftritt nicht ganz neu.

Fashion Director Vanessa Friedman machte auf den Met Gala Auftritt 2019 von Popsängerin Lady Gaga (35) aufmerksam. Damals entschied sich die Blondine ebenfalls für einen schnellen Outfitwechsel mitten auf dem roten Teppich. Dabei zeigte die „ Shallow“-Interpretin sogar gleich vier Looks in Pink und Schwarz. Ganz egal ob sich Lil Nas X bei Gaga inspirieren ließ – Fakt ist beide Stars stahlen mit ihrer außergewöhnlichen Präsentation ihrer Outfits den übrigen Gästen die Show.