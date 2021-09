LOL! Kurt Krömer zieht komplett blank

10.09.2021 12:25 Uhr

Man muss ihn einfach lieben: Kurt Krömer begeistert nicht nur als Comedian (übrigens ist er auch wieder in der kommenden Staffel „LOL - Last One Laughing dabei“), sondern auch mit seiner herrlich authentischen Art auf Instagram. Bei ihm ist weniger einfach immer mehr. Das beweist er mit seinem neuesten Foto.

Kurt Krömer weiß, wie er seine Fans kriegt: richtig, mit einem Nacktfoto. Kein Witz, der Comedian hat tatsächlich blank gezogen und das auch noch ganz öffentlich auf Instagram. In den sozialen Netzwerken hält sich Krömer eigentlich meist zurück, postet allerdings ab und an kurios-ironische Beiträge, die einen zum Schmunzeln bringen.

Tatsächlich muss man auch bei seiner neuesten Veröffentlichung grinsen, doch der Comedian schließt sich damit auch der Vermittlung einer wichtigen Botschaft an. Auf dem Foto sitzt der gebürtige Berliner mit der Kodder-Schnauze lässig auf einem Stuhl – und ist dabei komplett nackt. Die Position seiner Hände sorgen dafür, dass die intimen Stellen verdeckt werden. So präsentiert sich der Komiker mit einem breiten Grinsen seiner Instagram-Community.

Kurt Krömer stellt sich gegen Bodyshaming

Zu dem Foto, was einem für den Tag irgendwie gute Laune schenkt, schreibt er: „Der Pullover trägt auf“, schrieben sie. Ja und!? ? Krass, dass es heutzutage immer noch Richtlinien für anscheinend ‚perfekte‘ Körper zu geben scheint. Ich zum Beispiel finde mich manchmal selber ein bisschen geil. Der liebe Gott hat alle Kinder gern. #gegenbodyshaming.

Der Beitrag sorgt für Begeisterung

Bei seinen Kollegen und Fans kommt der Beitrag ausgesprochen gut an. „LOL“-Moderator Bully Herbig kommentiert mit: „Starke Ballettpose! Chapeau!“, es hagelt heiße Emoji-Flämmchen und auch die Fans lieben das Nackt-Bildnis von Kurt Krömer. „Zugegeben, ich hab rangezoomt“, schreibt einer. Ein weiterer kommentierte: „Wie du deine Statements vermittelst ist einfach göttlich.“

Die zweite Staffel „LOL“ im Oktober – mit Kurt Krömer

Die Botschaft und der Humor der trotz des schwierigen Themas drin steckt, machen übrigens auch Lust auf die kommende Staffel „LOL – Last One Laughing“. Der 46-Jährige war bereits in der letzten Staffel mit dabei und sorgte für ordentlich Lachtränen. Ab 01. Oktober startet auf Amazon Prime die nächste Ausgabe der Show, die sich zu einem echten Knaller formiert hat. Auch der Cast garantiert wieder absoluten Granaten-Spaß. Mit dabei sind unter anderem Anke Engelke (war auch schon Teil der ersten Staffel), Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf und Martina Hill. (SoV)