„LOL: Last One Laughing“ kommt am 23. September ins Kino!

12.09.2021 20:55 Uhr

" LOL: Last One Laughing Staffel 1" war der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland. Nur logisch, dass es eine Fortsetzung gibt und die Premiere wird riesig! Mehr noch: Die Fans können den Spaß an einem Tag im Kino sehen!

Bevor am 1. Oktober die brandneue, zweite Staffel der erfolgreichsten deutschen Amazon Original Serie „LOL: Last One Laughing“ bei Prime Video startet, dürfen sich alle Fans bereits zuvor auf ein bundesweites Kino-Event der Extraklasse freuen.

Großes Roter-Teppich-Event wird in Kinos gestreamt

Am 23. September werden die ersten beiden Folgen der 2. Staffel von „LOL: Last One Laughing“ nämlich vorab in ausgewählten Filmtheatern gezeigt.

Und damit nicht genug: Begleitet wird die Kino-Premiere der ersten beiden Folgen von einem großen, interaktiven Red Carpet-Event in Anwesenheit der Stars, welches exklusiv und live in die Kinos übertragen wird!

Diese Stars sind diesmal dabei

In der zweiten Staffel der durchgeknallten Comedy-Show dürfen diesmal Anke Engelke, Bastian Pastewka, Max Giermann, Kurt Krömer, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Martina Hill, Tommi Schmitt, Larissa Rieß und Tahnee nicht lachen!

Michael Bully Herbig führt erneut als Gastgeber durch die Sendung und bestraft jede noch so kleine Lach-Entgleisung der zehn Comedians mit dem Druck auf den Buzzer.

„LOL: Last One Laughing“ sorgt für Rekorde

„LOL: Last One Laughing bricht Streaming-Rekorde und ist der am meisten gesehene Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland“, jubelte Philip Pratt, Leiter deutsche Amazon Originals bei Amazon Studios schon im Frühjahr. „Wir freuen uns, für die neuen Folgen im Herbst erneut eine Riege aus absoluten Superstars des lustigen Fachs gewonnen zu haben, die sich bei der Aufgabe, nicht zu lachen, an den Rand des physisch Aushaltbaren bringen werden.“

Also vormerken: Das Kino-Event findet einmalig am 23. September um 20 Uhr in Deutschland und Österreich statt.

Alle weitere Infos und Tickets gibt’s hier!