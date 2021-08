Luna Schweiger: Jamule berichtet, was beim Autounfall wirklich passierte!

hweiger: Jamule berichtet, was beim Autounf

03.08.2021 11:38 Uhr

Til Schweigers Tochter Luna Schweiger war am Samstag in einen Autounfall verwickelt. Nun spricht der Rapper, mit dem sie zu diesem Zeitpunkt im Auto saß!

Am Samstagmorgen kam es in Berlin-Schöneberg zu einem Autounfall, ein Mercedes AMG A 35 4Matic kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Laternenmast.

Fahrerflucht?

In dem Auto sollen Luna Schweiger, der Rapper Jamule und noch ein Mann gesessen haben, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Den Unfall bestätigte Til Schweiger bereits und sagte auch über den Zustand seiner Tochter: „Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.“

Als die Polizei beim Unfallwagen ankam, waren keine Insassen anzutreffen. Laut Augenzeugen soll Luna die Unfallstelle am Samstag um 7.15 Uhr mit einem Mann in einem Taxi verlassen haben. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und Straßenverkehrsgefährdung.

Das sagt Jamule

Wie bereits bekannt geworden ist, sollen sich Luna und Jamule über Instagram kennengelernt haben. Nun berichtet dieser, was am Samstagmorgen passiert ist:

„Wir haben uns das erste Mal richtig getroffen. Sie ist eine tolle Frau. Wir waren zusammen in einer Bar. Ein Freund wollte uns dann im Auto nach Hause bringen. Wir beide waren am Schlafen, als es plötzlich krachte. Ich bin aus dem Auto geklettert, habe Luna aus dem Wrack geholfen“, so Jamule gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Sie hatten Angst erkannt zu werden

Die beiden sollen sich dann vom Unfallauto weg begeben haben und das bestätigt auch der Rapper: „Natürlich war der Schock groß. Und natürlich hatten wir Angst, dass wir erkannt werden.“

Die beiden seien davon ausgegangen, das der dritte Mann im Auto, an der Unfallstelle bleiben würde: „Wir haben den Fahrer gebeten, dass er an der Unfallstelle auf die Polizei wartet. Leider ist er abgehauen. Ich bin sehr sauer auf ihn.“

Nach dem Unfall wurden Luna und Jamule in einer Berliner Klinik gesehen. Dort ließ sich Luna laut ihre Schulterschmerzen behandeln. Ein Augenzeuge sagte gegenüber der Zeitung: „Sie kam mit einem jungen Mann, der sich gut um sie kümmerte.“

(TT)