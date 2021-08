Mega: Capital Bra und Herr Lauterbach in einer Show!

07.08.2021 20:15 Uhr

Was passiert, wenn Heidi Klum, Angela Merkel, Capital Bra und Karl Lauterbach in einer Show zu sehen sind? Dann tanzen die Puppen! Ab Mitte September gibts auf Sky Comedy die neue Staffel "Spitting Image" mit einer um deutsche Promis erweiterten Version.

Das kann nur zum Schreien komisch werden: Rapper Capital Bra und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in einer Show! Eigentlich ist die erfolgreiche Satireshow „Spitting Image“ ein britisches Original, doch dieses Mal haben sich die „Puppenspieler“ für die „Kraut’s Edition“ auch noch vornehmlich deutsche und österreichische Superstars ins Boot geholt.

Und es gibt hier nun weitere Bilder zu den wahnsinnig witzigen Promi-Karikaturen in Puppenform.

Mehr deutsche und österreichische Charaktere

Kanzlerin Angela Merkel und Trainer Jürgen Klopp bekommen Gesellschaft von weiteren Politik-und Sport und TV-Kollegen. Unter anderem kommen Bayerns Mnisterpräsident Markus Söder (Foto unten), Kanzlerkandidat Armin Laschet (unten) und Nationalspieler Thomas Müller (Fotom 0ben) dazu. So kurz vor der Bundestagswahl gibt es ja wohl keinen besseren Zeitpunkt als Merkel, Söder, Laschet und Co. noch mal in eine (Puppen)-Stube zu bringen – übrigens gemeinsam mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Auch die neuen Puppen werden in aufwändiger Handarbeit aus Latex in Deutschland und Großbritannien gefertigt und sind – nun ja, sagen wir „originalgetreu“ den echten lebenden Figuren nachempfunden.

Die Ähnlichkeiten sind unverkennbar

Ein Thomas Müller, der sich mit einem Grinsen so breit wie der Amazonas, über den scheinbaren Fußball-Sieg freut (die Puppe kann wohl kaum zur EM in diesem Jahr entstanden sein), ein Armin Laschet, bei dem man praktisch Augen und Nase einfach aufs Kinn gesetzt hat oder Capital Bra, der anscheinend wahnsinnig leidet, weil vermutlich die Plattenverkäufe stagnieren….also wir sehen da keinen Unterschied.

Aber könnte bitte jemand Karl Lauterbach zum Zahnarzt schicken? Die gelben Beißerchen sind ja böse – und auch das Haupthaar ist übertrieben dünn geraten. Rapper Capital Bra ist ebenso astrein getroffen. der 26-jährige Deutschrapper sieht tatsächlich so zerknautscht aus!

Barbara Schöneberger und Markus Lanz sind auch dabei

Insgesamt neun neue Episoden und ein Best-of befinden sich in deutsch-britischer Produktion und bilden damit die erste internationale Version des Comedy-Formats.

„Spitting Image: The Krauts‘ Edition“ lässt übrigens noch Showgrößen wie Barbara Schöneberger (ihre Riesenaugen und sprechenden Brüste in erste Skizzen versprechen jedenfalls einen ganz großen Auftritt!), Joko Winterscheid, Klaas Heufer-Umlauf, Jan Böhmermann, Jorge Gonzales und Markus Lanz aus der Puppenkiste raus.

Am 16. September geht’s los! „Spitting Image: The Krauts‘ Edition“ exklusiv bei Sky Comedy