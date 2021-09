Megan Fox hatte Sex auf diesem Tisch?

Megan Fox zum Kinofilm - TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

08.09.2021 12:04 Uhr

Mit ihren sexy Outfits und leidenschaftlichen Auftritten auf dem roten Teppich gelten Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly als das Hot Couple in der Promiszene. Jetzt sorgten die Turteltauben erneut für Schlagzeilen, der Grund: Ein geheimnisvoller Instagram-Post der „Transformers"-Schönheit.

Sexbombe Megan Fox (35) und ihr Freund Machine Gun Kelly (31) können es einfach nicht lassen – sie teilen der Öffentlichkeit nur all zu gerne mit, wie verliebt sie ineinander sind und wie wild es unter ihrer Bettdecke zugehen muss. Ob mit halbnackten Pärchen-Fotos auf ihren Social-Media-Profilen oder anrüchigen Kommentaren unter ihren Beiträgen, die Megastars wissen ganz genau wie sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Megan Fox plauderte pikantes Sexdetail aus

Gemeinsam verbrachte das Paar ein romantisches Wochenende in einer super luxuriösen AirBnB-Unterkunft. Hohe Decken und feinste Designermöbel gehörten zum Interieur der schicken Wohnung. Besonders der dunkle Marmortisch, an den Megan Fox auf ihrem neusten Instagram-Post anlehnt, sticht sofort ins Auge.

Das Foto kommentierte die 35-Jährige so: „Ich sag’s euch, der Tisch in diesem AirB’n’B hat Dinge gesehen“. Damit gab die Schauspielerin ein pikantes Detail über ihr Sexleben mit Machine Gun Kelly preis. Diese Bildunterschrift sorgte bei ihren Fans nämlich für jede Menge Kopfkino.

Hatten sie oder hatten sie nicht?

Die 13,5 Millionen Follower der „Jennifers Body“-Darstellerin sind sich sicher: Megan und ihr Freund hatten auf diesem Luxus-Marmortisch einmal oder gleich mehrmals Sex. Spätestens mit der Antwort des Sängers wurde der heiße Verdacht bestätigt. „Ich bin sehr froh, das das nicht mehr unser Tisch ist!“, so Machine Gun Kelly. Die Turteltauben nehmen eben kein Blatt vor den Mund. Bleibt zu hoffen, dass der Besitzer der Unterkunft Megan nicht auf Instagram folgt und ein gutes Reinigungsteam besitzt…

Sexy auf Instagram

Nach der Bekanntgabe ihrer Sex-Beichte weiß man gar nicht wo man bei diesem verführerischen Foto zuerst hingucken soll: Die ellenlangen Beine der Hollywood-Beauty oder der XXL-Tisch im Hintergrund. Mit ihrem knappen Minirock, der kurzen Kordjacke, dem schwarzen Bustier und den spitz zulaufenden High Heels, begeisterte die Mutter von drei Kindern die Instagram-Community.

Für ihre ikonischen Looks scheint Megan am liebsten auf figurbetonte und hautenge Outfits zurückzugreifen. Schaut man sich das Profil des Models genauer an, fällt auf, dass Fox erst seit ihrer Beziehung zum „Papercuts“-Interpret wieder regelmäßig aktiv auf Instagram ist und regelrecht aufzublühen scheint.

Auf Wolke 7

Bereits seit über einem Jahr schwebt das Traumpaar nun schon auf Wolke 7. Kennengelernt haben sie sich beiden übrigens während der Dreharbeiten zum gruseligen Thriller „Midnight in the Switchgrass“. Zu dieser Zeit war sich Megan sicher: Sie und der Künstler sind Seelenverwandte. „Als ich ihm das erste Mal in die Augen sah, dachte ich: ‚Ich kenne dich. Ich habe dich schon so viele Male gekannt, in so vielen verschiedenen Formen, in so vielen verschiedenen Leben‘. Ich habe nicht erwartet, dass ich sofort denke: „Oh mein Gott, du bist mein Seelenverwandter´“, so Megan im vergangenen Interview mit der „The Washington Post“. Zumindest was die Location ihres Liebesakts betrifft scheinen die beiden sich einig zu sein.