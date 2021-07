Michael Wendler soll in Haft: Hier erklärt er wortreich seine Unschuld

22.07.2021 09:52 Uhr

Am Dienstag wurde bekannt, dass eine Richterin vor dem Amtsgericht Dinslaken einen Haftbefehl gegen Michael Wendler erließ, da dieser nicht zu einem anstehenden Prozess in Deutschland erschienen war. Nun meldet sich der ehemalige Schlagersänger selbst zu Wort.

Was war passiert? Seit Dienstagmorgen läuft vor dem Amtsgericht Dinslaken der Prozess wegen „Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen“ gegen Michael Wendler.

Droht ihm die Abschiebung?

Der Sänger hatte kurz vorher noch versucht, sich von seinem Anwalt vertreten zu lassen, da er selbst seit einigen Jahren in Amerika lebt. Als der Wendler wie zu erwarten nicht erschien, erließ die Richterin einen Haftbefehl.

Im schlimmsten Fall könnte dem Sänger, der gemeinsam mit seiner blutjungen Frau in Florida lebt, eine Abschiebung drohen. Nun hat sich der Wendler auf seiner liebsten Plattform Telegram mit einem Statement zu Wort gemeldet.

Der Wendler meldet sich zu Wort

Darin weist er alle Anschuldigungen zurück und erklärt: „Eine Menge Unwahrheiten werden derzeit in den Medien verbreitet. Auf die vielen hetzerischen Aussagen einzugehen würde wohl jeden Beitrag sprengen. Ich weise alle Vorwürfe und Anschuldigungen gegen mich aus dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg von mir. Ich habe dir mit vorgeworfenen Taten nicht begangen.“

Michael legt außerdem offen, was Inhalt des Prozesses ist und erklärt: „Ich soll angeblich behilflich gewesen sein 179 Michael Wendler Hits von meiner Ex Frau Claudia Norberg als angebliche Rechteinhaberin auf mich zu übertragen.“

Er weist alle Anschuldigungen zurück

Diese Anschuldigungen seien laut dem schwarzhaarigen Sänger unmöglich und er schreibt weiter: „Diese Beschuldigung ist schon deswegen absurd weil meine Exfrau Claudia Norberg niemals auch nur einen Song weder komponiert noch getextet hat. Wie kann man also Rechte übertragen, die man niemals hatte.“

Deswegen fährt er fort: „Aus diesem Grund habe ich selbst ein Verfahren zu dieser Sache gefordert. Ich entziehe mich natürlich nicht dem Verfahren noch will ich dieses Verfahren verzögern. Es entspricht nicht den Tatsachen, dass ich in die USA gezogen bin, um mich dem Verfahren zu entziehen. Vielmehr lebe ich bereits seit meiner Auswanderung 2016 in den USA und habe meinen festen Wohnsitz im Bundesstaat Florida. Meine Auswanderung war völlig unabhängig von dem Strafbefehl von 2019 welches die Staatsanwaltschaft Duisburg gegen mich gerichtet hat.“

„Sitzungshaftbefehl ist grundlos“

Der Wendler bestätigt außerdem, dass er seinem Anwalt eine vollumfängliche Vollmacht übertragen habe, ihn vor Gericht zu vertreten und deswegen sei es ihm schleierhaft, wie es zu dem Haftbefehl kommen konnte:

„Vor diesem Hintergrund kann ich die Entscheidung des Amtsgerichts Dinslaken nicht nachvollziehen einen sogenannten Sitzungshaftbefehl zu erteilen. Man hätte den Hauptverhandlungstermin am gestrigen Tage durchführen können. Die Ausstellung eines Sitzungshaftbefehls ist daher völlig grundlos Erfolg und dient wohl möglich nur der Stimmungsmache und Vorverurteilung.“

Wann der nächste Termin für den fortlaufenden Prozess ist, wurde aktuell noch nicht bekannt gegeben, doch Michael betont: „Bis zum rechtkräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.“

Das letzte Wort ist hier also noch längst nicht gesprochen…