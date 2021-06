Michael Wendler und Laura Müller: Rückkehr nach Deutschland?

Wagen Michael Wendler und Laura Müller bald Comeback in Deutschland?

29.06.2021 10:55 Uhr

Seit seinem freiwilligen DSDS-Ausstieg hat sich Michael Wendler in seine Wahlheimat Florida verkrümelt und kehrte Deutschland komplett den Rücken. Nun gibt es Stimmen die behaupten, dass er bald zurück kommen könnte.

Wendler-frei lebt es sich in Deutschland eigentlich ganz gut und wenn man nicht gerade Telegram-User ist, dann hört und sieht man von dem gebeutelten Schlagersänger ein Glück reichlich wenig.

Laura kassiert Shitstorm

Auch seine junge Gattin Laura Müller zog sich fast gänzlich aus der Öffentlichkeit zurück, auch wenn sie eigentlich ihren großen Traum lebte und als Influencerin erfolgreich war.

Vor wenigen Wochen feierte sie dann ihr Instagram-Comeback, doch das ging mächtig in die Hose. Laura und die kooperierende Firma kassierten einen heftigen Shitstorm.

Keiner will den Wendler sehen

Auch der Wendler musste die anhaltende Abneigung gegen ihn erneut zu spüren bekommen. Eigentlich war er für das „Schlager Pur – Das Megafestival” in Stralsund gebucht worden. Der Veranstalter ließ vorab jedoch bei Facebook eine Umfrage durchführen und die fiel eindeutig aus:

„Wir haben schon letztes Jahr auf Facebook gefragt, ob die Fans seinen Auftritt wollen oder nicht. Es gab deutlich mehr Nein-Stimmen, etwa 80 Prozent”, schilderte Veranstalter Marcel Glöden wie die Seite „Nordkurier“ berichtete.

Kommt der Wendler zurück?

Trotzdem glaubt einer, dass Michael doch noch ein Comeback in Deutschland wagen könnte: Sein ehemaliger Manager Markus Krampe. „Ich würde in Deutschland nichts ausschließen. Im Moment ist es unvorstellbar, aber was in der Zukunft ist – die Leute vergessen ja auch mal schnell, es gab ja schon ganz viele Skandale“, so Krampe gegenüber dem OKmag.de-Podcast „Fresh oder Trash“.

Und er erklärt weiter: „Ich habe aus seinem Umfeld gehört, dass er tatsächlich darüber nachdenkt, in diesem Sommer aufzutreten, wenn es denn möglich ist.“

Hat Laura bessere Chance?

Vor einigen Monaten sah es noch so aus, als ob Laura Müller zu einer gefragten Influencerin und Reality-Darstellerin aufsteigen könnte. Dass sie dort wieder hinkommen könnte, sieht Krampe realistischer: „Ich kann es nicht einschätzen. Wenn sie jetzt nach Deutschland kommen würde, glaube ich schon, dass sich viele um sie reißen würden. Oder wenn sie sich trennt, was ich denen natürlich nicht wünsche.“

Ob es wirklich dazu kommen wird, dass Laura und Michael einen Neustart in Deutschland wagen, bleibt abzuwarten!

(TT)