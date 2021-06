Neue DSDS-Jury 2022! Fans sind enttäuscht: „Schlechteste Jury ever!“

24.06.2021 20:00 Uhr

Jetzt ist es raus, Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad bilden die neue DSDS-Jury. Aber was sagen eigentlich die DSDS-Fans zu den drei Neuen?

Über Wochen wurde wild spekuliert, wer in die Fußstapfen von Dieter Bohlen treten könnte. Florian Silbereisens Name fiel dabei überraschend häufig und genau so sollte es am Ende auch kommen.

Das ist die neue Jury

Florian Silbereisen ist neuer DSDS-Juror und mit ihm Ilse DeLange und Toby Gad. Bitte wer? Ilse DeLange sollten mit Sicherheit einige kennen, bei Toby Gad runzeln viele DSDS-Fans die Stirn.

Aber wie kommt die neue Jury eigentlich bei den Fans an? Schließlich haben viele gerade erst verdauen können, dass Dieter Bohlen nach fast 20 Jahren nicht mehr dabei sein wird.

So denken die Fans über Florian Silbereisen

Wenn man Florian Silbereisen beschreiben sollte, dann wird er auf ewig der Ex von Helene Fischer bleiben, der mit den etlichen Schlager-Shows und der, der vom Vokuhila-Teenie in Lederhosen und Akkordeon zum recht passabel aussehenden Dreitagebart-Träger geworden ist.

In den Instagram-Kommentaren vom offiziellen DSDS-Account sind die Fans zwiegespalten: „Die Quoten werden eindeutig runter gehen“, kommentiert einer den neuen Juror und ein anderer schreibt kurz und knapp: „Todesurteil!“ Viele Kommentare klingen ähnlich!

Es gibt aber auch diejenigen, die der neuen Jury und vor allem Florian Silbereisen eine Chance geben wollen: „Jeder von uns wird Dieter vermissen und immer in Gedanken haben, aber gebt der neuen Jury auch mal ne Chance“, fordert er auf!

Kommentare über Ilse DeLange

Ilse DeLange ist wahrlich keine Unbekannte in der Musikbranche, sie hat zahlreiche Nummer-1-Alben – jedoch nur in ihrer Heimat den Niederlanden. In Deutschland nahm sie z.B. schon an „Sing meinen Song“ oder „Let’s Dance“ teil und trotzdem fragt man sich jedes mal aufs Neue: Wer ist eigentlich diese Ilse DeLange?

Und genau so reagieren auch die Instagram-User, es häufen sich die Kommentare wie: „Wer ist das?“, „Muss man die kennen“ oder „Kenne ich nicht!“

Ein Glück sind einige DSDS-Fans aber musikalisch breiter aufgestellt und scheinen Ilse wirklich zu kennen, so schreibt einer sehr freudig: „Guter Fang. Ilse ist auf jeden Fall eine Bereicherung“ oder auch „Gute Entscheidung! Ilse ist super sympathisch und wahnsinnig talentiert!“

Wer ist eigentlich dieser Toby Gad?

Der dritte im Bunde ist Toby Gad, der Mann, der für gewöhnlich lieber aus dem Hintergrund agiert. Er arbeitete schon mit Weltstars wie Madonna oder Leona Lewis zusammen. Dem Musik-Laien ist er jedoch nur selten ein Begriff.

Deswegen sammeln sich unter seinem Instagram-Post auch diverse Kommentare die alle wissen wollen, wer Toby Gad eigentlich ist. Ein weiterer mutmaßt: „Könnte ein bisschen langweilig werden mit ihm!“

Schlechteste Jury?

Viele scheinen mit der Wahl die RTL getroffen hat nicht einverstanden zu sein und sind sichtlich enttäuscht. Einer drückt es ziemlich krass aus aus und schreibt: „Schlechteste Jury ever“ und noch ein weiterer fragt: „Und dafür wurde Bohlen geopfert?“

Es gibt aber zum Glück auch einige neugierige DSDS-Schauer, die sich freuen, die neue Jury kennenzulernen: „Ich kenne ihn nicht aber sein Lebenslauf spricht für sich und freue mich sehr endlich neue Musik-Fachleute in der neuen Jury zu sehen. Was mich am meistens freut ist Silbereisen!“

Und nach den DSDS-Jury-Fehlgriffen, ganz tief aus der Querdenker-Schublade, der letzten zwei Jahre, sollte man der neuen Jury vielleicht wirklich eine Chance geben!

