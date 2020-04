Patricia Blanco putzt halbnackt für ihren Freund Andreas Ellermann

So sehen also Träume aus: Patricia Blanco (49) zeigt sich auf Instagram als sexy Putzfee. Der Grund: Ihr Freund Andreas Ellermann hatte sich genau so eine freizügige Dienstleistung erträumt.

Hautenger Netz-Einteiler am Leib und Staubsauger an der Hand: So präsentiert sich die 49-Jährige auf Instagram. Was viele Fans verwundert, ist für Lebenspartner und XXL-Entertainer Andreas Ellermann die reine Freude.

Zu ihrem freizügigen Foto schreibt die Tochter von Roberto Blanco nämlich: „Mein Freund träumte heut Nacht von einer sexy Putzfrau. Habe die Rolle lieber schnell besetzt, sicher ist sicher!!!“

Busenfreundin Micaela Schäfer ist begeistert

Nicht nur Andreas, sondern auch Patricias Busenfreundin Micaela Schäfer gefällt das Outfit. Sie kommentiert mit den Worten: „Wie geil“. Viele Fans sind allerdings nicht ganz so angetan von Patricias Look. Ein Follower schreibt: „Warum muss man das ins Netz stellen?“ Ein anderer schreibt: „Bin blind.“

Quelle: instagram.com

Doch es gibt auch Lob für so viel Freizügigkeit: „Sie hat so lange unter ihrer Figur gelitten! Wenn sie es zeigen will und das so präsentieren will?! Das heißt nicht, dass es mir gefällt, aber eine schöne frauliche Figur hat sie!“