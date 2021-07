Paul Janke nackt bei OnlyFans: „Es wird guter Content geliefert!“

19.07.2021 12:12 Uhr

Bereits viele Promis haben die Plattform OnlyFans für sich als Einnahmequelle entdeckt und nun ist auch Ex-"Bachelor" Paul Janke mit auf den Zug aufgesprungen.

OnlyFans ist eine Plattform auf der Inhalte gegen Bezahlung angeboten werden können, das Angebot reicht von Videos, Nacktbildern, Fußbildern und mehr – alle Vorlieben werden gestillt!

Abo kostet 13 Euro

Nun ist auch Paul Janke bei OnlyFans angemeldet und verspricht: „Ich glaube, es wird guter Content geliefert! Bei OnlyFans ist alles erlaubt, man darf zeigen, was man möchte!“

Und damit er dieses Versprechen einhält, hat Paul sich für neue, sehr nackte und sehr sexy Bilder ablichten lassen. Schließlich will er, dass seine Fans für die rund 13 Euro auch etwas geboten bekommen.

Sieht man Paul nackt?

Splitterfaser nackt liegt Paul beim Shooting in einer Hängematte, lediglich ein kleines Palmenblatt bedeckt die pikanten Stellen und der Blondschopf kichert: „Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht so wohl“, so Paul gegenüber „Prominent“.

Ob es bei OnlyFans aber auch den komplett entblößten Paul geben wird? Er erklärt: „Ich glaube, es wird guter Content geliefert. Aber es darf nicht wehtun! Ich glaube ich würde niemals mein kleines Stück zeigen!“

Paul ist noch Single

Offiziell ist Janke aktuell Single und nach seiner Teilnahme beim „Bachelor“ 2012 sollte es einfach nicht mit der großen Liebe klappen. Das liegt vor allem an einer Sache, wie er nun gesteht:

„Die Frau fürs Leben zu finden ist deutlich schwieriger geworden als vorher, weil du auch erst einmal eine Frau finden musst, die nicht eifersüchtig ist, die dann jemanden auch einfach auf eine Chippendales-Tour lässt.“

Nun muss Mrs. Right nicht nur mit einem strippenden Freund klarkommen, sondern auch mit seinem OnlyFans-Account!

(TT)