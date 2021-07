Pietro Lombardi datet Model Doina? Ihr Ex war auch ein bekannter Sänger!

26.07.2021 17:59 Uhr

Gerade erst urlaubte Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa in Griechenland, nun scheint er ein Auge auf eine andere Influencerin geworfen zu haben.

Eigentlich sah alles nach einem Liebes-Comeback mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa aus. Denn Laura und Pietro wurden gemeinsam am Flughafen gesichtet, düsten zusammen nach Kreta, denn dort feiert einer von Pietros engsten Freunden seinen Geburtstag.

Liebes-Comeback mit Laura?

Ein Insider verriet damals: „Beide haben sich ausgesprochen und sich spontan entschieden, ein paar Tage wegzufliegen, um einfach mal zu schauen“, so der Mitwisser gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Der besagte Insider könne sich außerdem vorstellen, dass die beiden doch wieder zueinander finden: „Vielleicht kommen sie ja als Paar wieder“, erklärt er weiter!

Er datet eine Wienerin

Dem scheint wohl nicht so zu sein, denn nun würde Pietro beim daten mit einer anderen Dame in Wien gesichtet. Das österreichische Magazin „Heute“ liegen Bilder vor, wie der Sänger entspannt mit einer schönen Brünetten durch die Straßen schlendert.

Bei der Dame soll es sich um die Wiener Influenerin Doina Barbaneagra handeln. Die ist in Österreich keine Unbekannte, nahm dort bereits an der Castingsendung „Austria’s Next Topmodel“ teil.

Das ist ihr Ex

Und nicht nur das, sie scheint sich mit Sängern auszukennen. Denn ihr Ex-Freund Mykel Johnson ist ebenfalls Sänger und war gemeinsam mit Jay Khan in den 2000er-Jahren in der erfolgreichen Boyband US5.

Mykel Johnson verließ damals als erstes Mitglied die Band und versuchte danach als Solo-Künstler durchzustarten. Mit mäßigem Erfolg. Mit ihm war die gebürtige Moldawierin Doina für rund zwei Jahre zusammen, nahm sogar einen Song mit ihm auf.

Sie passt in sein Beuteschema

Optisch würde Doina auf jeden Fall in das Beuteschema von Pietro passen, bis auf seine Ex-Freundin Laura waren alle seine Verflossenen brünett und rassig.

Noch hat sich Pietro, der momentan eine Instagram-Pause macht, nicht zu den Gerüchten geäußert. Vielleicht sind die beiden ja auch einfach nur gute Freunde und waren gemeinsam in Wien unterwegs. Es bleibt also spannend!

