Pietro Lombardi: Hat er Jenefer Riili gedated?

13.09.2021 17:27 Uhr

Pietro Lombardi ist offiziell Single! Doch nun keimt ein neues Gerücht auf: Was geht zwischen ihm und der "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Jenefer Riili?

Schon seit Wochen macht sich Pietro Lombardi rar auf Instagram, er entschied sich vor einigen Monaten eine Auszeit zu nehmen und meldete sich seitdem nur sporadisch in den sozialen Netzwerken und meistens drehte es sich dabei dann nur um seine Musik und seine Konzerte.

Jenefer datete einen Promi-Mann

Nun aber macht ein neues Gerücht die Runde: Lief etwa mal etwas zwischen Pietro Lombardi und der ehemaligen „Berlin Tag und Nacht“-Darstellerin Jenefer Riili.

In der letzten Folge von „Kampf der Realitystars“ machte Jenefer die Andeutung, dass sie mal einen Mann gedatet hat, der prominent gewesen ist. Dies soll aber bereits einige Zeit zurück liegen. Sie deutete das zwar an, verriet aber natürlich nicht, um wen es sich handeln soll.

Haben sich Jenefer und Pietro getroffen?

Nun scheint ein Instagram-User aber etwas enthüllt zu haben. Jenefer postete auf Instagram ein neues Bild von sich und ihrem Sohn, welches Pietro Lombardi mit einem Emoji kommentierte.

In welcher Verbindung die beiden stehen ist nicht bekannt, doch ein User kommentierte: „Die haben sich schon mal gedatet. (Wurde bei ‚Kampf der Realitystars‘ auch von ihr selbst kurz erwähnt). Die Folge lief erst letzte Woche Mittwoch, dort sollten die Stars eine Schlagzeile raushauen und ihre ging um ein Date mit Pietro (der Name wurde in der Sendung weggepiepst, aber man kann 1 und 1 zusammenzählen und es gab auch Presseberichte wo es hieß das das was war).“

Sie wäre sein Typ

Ob an diesem Gerücht etwas dran ist, ist nicht bekannt, jedoch würden Fans der beiden sich freuen, wenn dahinter etwas Wahrheit steckt. So schreibt nämlich einer: „Ich finde ja die würden so gut zusammen passen!“

Offiziell sind beide Single und zumindest optisch wäre Jenefer definitiv Pietros Frauentyp, er betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass er auf dunkelhaarige Frauen mit dunklen Augen stehen würde. Außerdem haben beide bereits einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung.

Noch hat keiner der beiden sich zu den Gerüchten geäußert…

(TT)