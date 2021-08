Promi Big Brother: Kritik von Mama Sindermann und das goldene Finalticket

25.08.2021 16:48 Uhr

Für Eric Sindermann ist es in den vergangenen Tagen eine Achterbahn der Gefühle. Erst wurde er von seinen Promi Big Brother-Mitbewohnern als "dümmster" festgelegt, dann kam es zum Krach mit Paco und nun sorgt er sich auch noch darum, was wohl seine Mama von seinem Verhalten denkt.

Seit Eric Sindermann in der Live-Show am Dienstag die Videobotschaft seiner Eltern sah, sorgt sich Germany’s next Modekönig, dass Mama sauer auf ihn ist. Kein Wunder, ist sie doch DIE Frau für ihn. Was sie wohl von Erics Traumfrau hält? Denn seine nächste Mission nach dem blauen Instagram-Haken ist: Eine Frau fürs Leben finden. Und wer hätte das von Mr. 500-Frauen-Döner-Verführer gedacht? “Wenn ich verliebt bin, bin ich wie in einem Film drin, dann mache ich alles und das ist dann viel zu viel”, gesteht Eric Sindermann seinen Mitbewohner:innen in der Raumstation.

Ratschläge von Melanie Müller

Melanie stellt fest: “Deswegen wirst du auch nie eine ordentliche Frau kennenlernen, sondern immer nur solche kleinen Hühner. Irgendwann bist du 50, hast drei Kinder von drei verschiedenen Frauen, bist komplett unglücklich, weil deine wahre Liebe irgendwo da draußen noch rumeiert.” Eric gibt der Hobby-Psychologin Müller Recht: “Melanie, das hast du richtig krass analysiert. Ohne Scheiß, davor habe ich richtig Angst, dass sowas passiert. Das darf nicht passieren! Ich will ja gerne noch zwei, drei Kinder haben, aber mit einer Frau.” Melanie rät dem 33-Jährigen, eine Frau zu finden, die ihn auch ohne den Fame liebt. Eine, so stellt Melanie fest, “die dich auch im Rollstuhl schieben würde, wenn du nicht mehr kannst.”

Sind Erics Eltern unzufrieden mit seinem Verhalten?

Nach der Live-Show am Dienstag und der Grußbotschaft von Erics Eltern ist der Modedesigner in der Raumstation sichtlich geknickt. Er glaubt, dass seine Eltern nicht besonders happy mit ihrem Sprössling sind: “Ich bin vor meinen Eltern ja anders, als wenn ich mit meinen Kumpels zusammen bin“, erklärt Eric seinem Freund Danny. Er hadert mit sich: „Ich habe bei meiner Mutter sofort gesehen, dass sie nicht einverstanden ist. Und mein Vater hat auch ganz klar gesagt, dass meine Mutter einige Sachen nicht gutheißt, was ich auch verstehe.“ Der Videogruß hat ihn so runtergezogen, dass sogar der langersehnte blaue Haken auf Instagram zur Nebensache wurde: „Ich konnte mich gar nicht freuen. Was soll ich sagen. Das ist echt schwer.

Jetzt geht es um das goldene Finalticket

Marie Lang, Danny Liedtke und Eric Sindermann stehen auf der Exit-Liste. Wer von ihnen muss die Raumstation heute Abend verlassen? Außerdem spielen die Promis heute um einen unbezahlbaren Gewinn. Wer sichert sich das Goldene Finalticket und steht damit sicher im Finale von “Promi Big Brother”? Und: In der zweiten offenen Nominierung dieser Staffel werden sich die sieben verbliebenen Bewohner:innen heute gegenüberstehen und nominieren. Danach entscheiden die Zuschauer:innen, wer ebenfalls heute Abend das Weltall für immer verlassen muss.

Aktuelle Bewohner: Raumstation

Danny Liedtke (31), Soap-Darsteller

Marie Lang (34), Kickbox-Weltmeisterin

Melanie Müller (33), Ballermann-Queen

Eric Sindermann (33), Modedesigner und Ex-Handballer

Aktuelle Bewohner: Big Planet

Uwe Abel (51), Bauer mit Herz

Daniela Büchner (43), Reality-Star

Ina Aogo (32), Königin der Spielerfrauen

Papis Loveday (44), Topmodel und Mode-Unternehmer