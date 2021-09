Rocco Stark bei „Kampf der Realitystars“: Alle denken er ist eine Frau!

01.09.2021 17:38 Uhr

Prominachschub am Starstrand von "Kampf der Realitystars". Mit Rocco Stark kommt ein echter Trash-TV-Vollprofi, doch leider erkennen ihn die anderen Kandidaten absolut nicht!

Ist seine Zeit als Realitystar etwa schon wieder vorbei? Denn als Rocco Stark am Starstrand angeschippert kommt, herrscht bei den anderen Kandidaten großes Stirnrunzeln.

„Eine Lady!“

Gino Bormann zeigt sich enttäuscht, als das kleine Holzboot aus der Ferne ankommt: „Och, das ist ne Tussi“, mault er. Auch Andrej Mangold ist sich sicher: „Wieder eine Frau!“

Und auch Loona ruft: „Eine Lady!“ Setzt den Kandidaten so langsam aber sicher die thailändische Hitze zu oder sehen sie schon eine Fata Morgana? Im Boot sitzt natürlich keine Frau, sondern Rocco Stark!

Keiner erkennt Rocco!

Zugegeben, Rocco hat sich in den letzten Monaten optisch sehr verändert. Er trägt die Haare nun länger, zähmt sie mit einem Haarreif und hat allerhand Kilos verloren.

Statur und Bart lassen aber doch eher auf einen Mann schließen, aber so ganz sicher sind sich die Kandidaten nicht. Es herrscht allgemeine Verwirrung, wer da nun in die Sala kommt!

„Ich weiß nicht wer das ist!“

Auch als Rocco dann aus dem Boot steigt, grübelt Gino: „Ich habe absolut keine Ahnung wer das ist oder wer das sein soll!“ Kader fragt ebenfalls ratlos: „Ich weiß nicht wer das ist?“ Ebenso Jennifer Riili: „Ich hatte jetzt keine Zuordnung, gar keine Idee, wer es sein könnte“, rätselt sie.

Doch einem geht irgendwann ein Licht auf, ausgerechnet Cosimo ruft: „Das ist doch Rocco!“ Puh, eine schwere Geburt, dabei war der Ochsenknecht-Sohn in der Vergangenheit schon im Dschungelcamp, im „Sommerhaus der Stars“ oder beim „Promiboxen“!

Er feiert TV-Comeback

So feiert Rocco also sein Trash-TV-Comeback, denn in den letzten Jahren hatte er sich aus dem Epizentrum des Reality-TVs zurückgezogen, nachdem er einige Zeit so gut wie keine Sendung ausgelassen hatte und von einem Format zum nächsten tingelte. Sogar die Schwangerschaft von seiner Ex-Freundin Kim Gloss ließ er mit der Kamera begleiten.

Er freut sich riesig auf die anderen Kandidaten und ruft: „Für mich seid ihr der erste soziale Kontakt seit zwei Jahren. Cool, ich freue mich!“ Mal schauen, wie sich Rocco bei seinem TV-Comeback schlägt…

„Kampf der Realitystars“ heute um 20:15 Uhr auf RTLZWEI.

(TT)