Rückzug: Pietro Lombardi kann nicht mehr!

05.07.2021 12:32 Uhr

Pietro Lombardi kündigt seinen Rückzug auf unbestimmte Zeit an! In einem langen und emotionalen Post verabschiedet er sich von seinen Fans. Aber was ist nur los bei ihm?

Pietro Lombardi ist eigentlich eine Frohnatur und heitert seine Fans und Follower stets mit lustigen Content auf. In einem neuen Instagram-Post wurde er nun sehr ernst und emotional.

Er will sich zurückziehen

Den Post beginnt er mit den Worten: „Es ist nicht einfach diesen Text zu schreiben nach 11 Jahren, aber ich denke meine Liebsten werden mich immer Supporten auch wenn ich mal weg bin!“

Pietro möchte sich für unbestimmt Zeit zurückziehen: „Normalerweise bin ich immer ein Lustiger positiv verrückter Pietro. Ich liebe es euch mitzunehmen, mit euch live zu gehen, euch mit auf meine Konzerte zu nehmen und euch Kraft, Energie & postive Energie geben. Aber das kann ich alles nur machen, wenn es mir auch so geht, wie mich meine Familie „TEAM LOMBARDI“ kennt & das tut es aktuell nicht? Ihr wisst wir gehen durch dick & dünn und deshalb öffne ich mich auch und erzähle es euch, weil ich IMMER EHRLICH zu euch bin.“

„Hier stimmt was nicht!“

Was genau ihn bedrückt, gan Pietro nicht preis, doch er gibt zu: „Ich könnte niemals in die Kamera lachen & euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist!“

Und weiter: „Aktuell fehlt mir die Kraft & Energie viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte. So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte… das zeigt mir „okay Pietro, hier stimmt was nicht“?“

Er steckt in einer Findungsphase

Lombardi erklärt, er wollte die Zeit nutzen um sich „sich neu auf zustellen“ und deshalb brauche er diese Auszeit. Er verspricht aber: „Eins wird sich niemals ändern: Ich bin loyal ich bin ehrlich und ich glaube ich habe ein gutes Herz? Aber ich bin nur ein Mensch genauso wie ihr hab auch ich meine Fehler an den ich arbeiten muss.“

Er spricht von einer Findungsphase die er durchleben will: „Ich möchte einiges ausprobieren, wie einen neuen Musikstil, aber dafür muss ich erstmal zu mir finden, um es euch dann mit voller Energie zeigen zu können.“

Den Post beendete er mit den Worten: „Werde euch Chaoten hier vermissen!“

(TT)