Sam Dylan und Rafi Rachek: "Es ist schon wieder eskaliert"

18.09.2021 19:48 Uhr

Es sieht ganz danach aus, als würde bei Sam Dylan und Rafi Rachek die nächste Krise ins Haus stehen - oder vielmehr in die erste gemeinsame Wohnung. Steht die Beziehung schon wieder vor dem Aus?

Es ist eine Never-Ending-Story zwischen Sam Dylan und seinem Liebsten Rafi Rachek. Die beiden Reality-TV-Darsteller lernten sich vor ein paar Jahren kennen und lieben und seitdem können ihre Fans auf Instagram ständig Teil des irren Liebes-Wirrwarr zwischen den beiden sein. Und irgendwie weiß man im Moment schon wieder nicht genau, ob die beiden überhaupt noch zusammen sind.

Liebes-Comeback vor wenigen Wochen

Erst vor wenigen Monaten hatte das (Alb)-Traumpaar das Ende seiner Beziehung bekannt gegeben. Gründe waren unter anderem die angebliche Eifersucht von Sam. Den Followern schienen die ewigen Streits und Zickereien (meist auch direkt vor der Kamera in ihren Instagram-Stories) ein triftigerer Grund für die Trennung gewesen zu sein.

Doch kurz vor Rafis Einzug ins diesjährige Promi Big Brother-Haus plötzlich das große Liebes-Comeback der beiden, feierlich präsentiert auf Instagram. Mit medienwirksamen Schnappschüssen vor zauberhafter Märchen-Schlosskulisse hatten sich beiden auf den ersten Blick sogar verlobt – doch am Ende hatte Rafi seiner großen Liebe Sam doch „nur“ ein Auto geschenkt.

Alle Pärchenbilder verschwunden

Und dann auch noch die erste gemeinsame Wohnung! Lange hatte das Pärchen, das offenbar weder miteinander noch ohne einander kann, nach einer Alternative für ein friedvolleres Zusammenleben gesucht (und ein wenig mehr Raum zwischen den beiden wäre in der Tat oft dringend nötig). Feierlich hatte Sam natürlich auf Instagram verkündet, dass Rafi und er nun endlich zusammen ziehen würden.

Doch jetzt scheint es schon wieder zu kriseln zwischen den beiden – deutlich erkennbar am untrüglichen Zeichen, dass Rafi keine Pärchenbilder mehr auf seinem Instagram-Account hat. Außerdem postete der 31-Jährige vor wenigen Tagen einen dringenden Aufruf, dass er eine Wohnung suche. Währendessen verweilte er gerade bei Jasmin Herren. Sam reagierte darauf mit einem Repost des Beitrags und schrieb dazu: „Das kommt davon, wenn man schon wieder überreagiert“.

Zwischen Rafi und Sam „ist es wieder eskaliert“

Doch was ist dran an dem Verdacht, dass es schon wieder alles aus sein könnte und das noch vor Einzug in die erste gemeinsame Wohnung? Gegenüber klatsch-tratsch.de bestätigte Rafi nun, dass es durchaus Probleme gäbe. „Ja, es stimmt, wir sind gerade in eine größere Wohnung gezogen, damit unsere Liebe noch eine Chance bekommt. Haben ehrlich gedacht, dass es besser wird, doch in den zwei Wochen ist es wieder eskaliert“. Der Promi BB-Kandidat erklärte weiter: „Sam unterstützt mich nicht im Haushalt und anderen Sachen und wie ihr mich kennt, werde ich natürlich sehr temperamentvoll und gehe sehr schnell an die Decke“. Anscheinend überlegt Rafi sogar, nicht mit Sam zusammenzuziehen. „Mal gucken, ob ich mir ne Wohnung alleine nehme, damit Sam merkt, was er an mir hat“.

Nach einer endgültigen Trennung klingt das ja zum Glück nicht und offenbar sahen sich beide am vergangenen Abend sogar wieder zu einem gemeinsamen DVD-Abend.