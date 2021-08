Samantha Ramsdell hat den größten Mund der Welt

02.08.2021 12:55 Uhr

Die Amerikanerin Samantha Ramsdell darf sich über einen ganz besonderen Titel freuen. Sie wurde von Guinness World Records zur Frau mit dem größten Mund gekürt.

Auf TikTok stellt Samantha Ramsdell ihr „Talent“ vor über 1,7 Millionen Followern zu Schau. In kurzen Videos schiebt sich die Frau aus dem Bundesstaat Connecticut allerhand Leckereien in ihren XXL-Mund und ihre Fans und Followern feiern es!

Mehr als zehn Zentimeter

Nun wird ihr eine ganz besondere Ehre zuteil, sie und ihr Mund werden ausgezeichnet. „Guinness World Records“ kürte Samantha Ramsdell zur Frau mit dem größten Mund!

Ihr Mund misst 6,56 Zentimeter und quer gemessen sogar mehr als zehn Zentimeter – absoluter Rekord! „Ich hätte nie gedacht, dass es möglich sein würde, so berühmt zu sein, wegen meinem Mund“, sagte sie gegenüber „Guinness World Records“.

Das passt alles in ihrem Mund

Um den Rekord offiziell zu machen, wurde sie bei einem Zahnarzt, von Frau Dr. Elke Cheung ausgemessen, natürlich unter der strengen Beobachtung einer Mitarbeiterin von „Guinness World Records“.

Und auch die staunte nicht schlecht, denn in Samanthas Mund passt ein ganzer grüner Apfel, eine komplette Portion Pommes oder einen Burger mit vier Lagen Fleisch!

Samantha Ramsdell wurde früher gehänselt

Dass sie einen großen Mund hat, das bemerkte Samantha Ramsdell schon früh, als Kind wurde sie sogar deswegen immer wieder gehänselt und musste von anderen Kindern ganz viel Spott einstecken.

Erst als sie sich bei TikTok anmeldete und die anderen User begeistert waren, lernte sie ihr „Talent“ zu schätzen. „Früher war das etwas, was mich verunsichert hatte, was ich am liebsten verstecken wollte, aber jetzt ist es eines der besten Dinge an mir“, so Ramsdell.

Sie will eine eigene Show

Der Rekord als Frau mit dem größten Mund soll für Samantha erst der Anfang sein: „Es macht mich einzigartig und speziell. Jeder soll das feiern, was ihn besonders macht“, erklärt sie.

In der Zukunft hofft sie eine eigene Comedy-Show zu bekommen, sie möchte die Menschen mit ihrem Mund und natürlich auch mit ihrem Humor unterhalten!