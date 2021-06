Shirin David meldet sich zu Vergewaltigungsvorwürfen gegen Rapper

Shirin David meldet sich zu Vergewaltigungsvorwürfen gegen Rapper

17.06.2021 17:07 Uhr

Seit Tagen geistern im Netz heftige Vorwürfe einer jungen Frau umher, die betroffen machen. So behauptet Influencerin Nika Irani von Rapper Samra vergewaltigt worden zu sein. Jetzt nimmt auch Shirin David zum Thema Stellung.

Aber von vorne: In mehreren Instagram-Storys und Videobeiträgen erklärt die Hamburgerin Nika Irani, dass sie im Juni 2021 den Rapstar Samra getroffen habe. Laut ihrer Schilderung sei die Begegnung allerdings komplett aus dem Ruder gelaufen.

Jetzt schaltet sich Shirin David ein

Ein Zustand, den Rapperin Shirin David unerträglich findet und sich daher nun in dieser Angelegenheit zu Wort meldet. Auch wenn sie weder den Namen des beschuldigten Rappers oder des vermeintlichen Opfers erwähnt, so ist recht offensichtlich, wen die 26-Jährige mit ihrem langen Posting meint.

Nachdem die „Gib ihm“-Sängerin anhand von einigen Statistiken erklärt, dass durchschnittlich „jede 7. Frau in Deutschland von sexualisierter Gewalt betroffen“ sei und nur ein Bruchteil der Taten angezeigt werden, spricht die ehemalige DSDS-Jurorin Klartext. „Ihr nehmt ganz offensichtlich die Äußerungen dieser Frau nicht als potenzielle Opfer sexualisierter Gewalt ernst.“

Sie teilt gegen andere Promis aus

Und weiter: „Wie jedes Mal, wenn eine Frau den Mut zusammenbringt darüber zu berichten, dass sie sexuelle Gewalt erlebt hat, wird nicht zuerst der beschuldigte Mann und sein Verhalten infrage gestellt, sondern die Frau, ihre Kleidung, ihr Beruf und ihre Glaubwürdigkeit. Bevor überhaupt in Betracht gezogen wird einer Frau zu glauben, wird erst einmal alles getan, um sie zu diskreditieren.“

Im gleichen Atemzug schießt Shirin gegen „alle Künstler, die sich mal wieder zu schade sind, um irgendetwas zu sagen“. Barbara Shirin Davidavicius, wie die Sängerin bürgerlich heißt, geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie erklärt, dass – wenn die Behauptungen wahr seien – sie künftig Samra nicht mehr supporten wolle. Außerdem müsse sie deshalb in ihren kommenden Song eine Line ändern, da sie ihn darin in einem „positiven Zusammenhang“ erwähnt habe. Ihre Single komme nun auch eine Woche später als geplant.

Doch was ist passiert?

Wie Nika Irani in ihren Postings erklärt sei ihr Treffen mit Rapper Samra denkbar unschön für sie verlaufen: Zuerst habe er ihr sein Studio gezeigt und sie anschließend sexuell missbraucht. „Der mich ins Zimmer gedrängt hat, mich irgendwo in Brandenburg in die Enge getrieben hat. Ich war alleine im Studio mit ihm und einem anderen Freund. Man kann sagen: ‚Selber schuld, wenn du mit denen mitfährst‘. Irgendwo denke ich mir auch, dass ich selber schuld daran hatte, dass ich da alleine hingegangen bin, (…) mich alleine mit Rappern getroffen habe.“

Kurze Zeit nachdem die Anschuldigungen im Internet landeten, wurde das Insta-Profil der jungen Frau mehrfach gesperrt. Aber nicht nur das: Fans unterstellten der 22-Jährigen zu lügen und sich nur wichtig machen zu wollen.

So reagiert Samra auf die Vorwürfe

In einem anderen Video erklärt die 22-jährige Nika Irani sichtlich aufgebracht, dass sie keine Anzeige bei der Polizei erstatten, aber dafür andere Frauen warnen wolle. Sie wolle sich nicht einschüchtern lassen: „Dass er krasse Anwälte hat und dass, wenn er mich wegen Rufmord anzeigt, ich voll am Arsch bin. Es ist mir scheißegal. Soll mir passieren, was mir passieren soll. Dafür, dass ich vergewaltigt wurde (…), offen rede über das, was mir zugestoßen ist.“

Und weiter: „Wenn ich dafür ins Gefängnis muss, eine Strafe von der Polizei (…) einem Staatsanwalt bekomme, dann nehme ich sie an. Wenigstens war ich real und stand dazu, was mir passiert ist und muss nicht wieder stillschweigen wie jede andere Frau.“

Bisher hat sich Rapper Samra noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, aber dafür seine Kommentarfunktion bei Instagram abgeschaltet.

Für Hilfs- und Beratungsangebote bei sexuellem Missbrauch kann – auch anonym – folgende Nummer kontaktiert werden: 0800-22 55 530.