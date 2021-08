Superchaos beim Supertalent: Podolski ist raus

25.08.2021 14:33 Uhr

Es ist der Worst-Case der eintreten konnte: zum Start der komplett neu aufgestellten Show "Das Supertalent" fällt die wichtigste Person aus: Lukas Podolski.

Es sollte doch alles im völlig neuen Gewand erscheinen, mit neuer Jury, neuem Moderationsteam und neuem Konzept. Doch kurz vor dem Produktionsstart von „Das Supertalent“ scheint alles schief zu laufen. Lukas Podolski, der quasi den Platz von Poptitan Dieter Bohlen einnimmt, fällt aus. Er hat sich mit dem Corona-Virus infiziert.

Lukas Podolski ist nicht geimpft

RTL bestätigte vor wenigen Stunden die Erkrankung und den Ausfall des Fußballers. Podolski soll nicht geimpft sein gegen Covid 19. Ein Insider verriet der Bild-Zeitung: „Lukas ist noch nicht geimpft und an Covid erkrankt. Er muss nun 14 Tage in Quarantäne.“ Lukas bestätigte das Ganze ebenfalls gegenüber RTL und erklärt per Videochat: „Ich habe keine Symptome, was aber weh tut, ist, dass ich nicht in meiner Halle sein kann und natürlich, dass ich nicht beim Supertalent dabei sein kann, weil ich mich sehr darauf gefreut habe Und das ist erst mal bitter. Aber das Leben geht weiter.“

Absage für die gesamte Staffel

Die Show muss auf jeden Fall ohne ihn weitergehen. Aber wie soll das nun aussehen? Klar ist: der 36-Jährige wird bei der gesamten Staffel nicht dabei sein. Die Dreharbeiten werden komplett ohne ihn stattfinden, bis auf einen winzigen Kurzauftritt am Ende. „Er hat bereits für die gesamte Staffel abgesagt. Es macht jetzt keinen Sinn mehr. Vielleicht ist er im nächsten Jahr dabei“ so RTL.

Weiterer Corona-Fall

Doch es kommt noch schlimmer. Auch Jury-Kollegin Chantal Janzen soll an dem Virus erkrankt sein. Damit fällt auch sie aus und das möglicherweise auch für die gesamten Dreharbeiten. Nur Designer Michael Michalsky wäre noch gesund und bereit. Es muss also dringend Ersatz her in diesem Chaos. So ganz klar scheint noch nicht zu sein, wie die katastrophalen Zustände zum Neustart gelöst werden sollen. Ab heute sollen „Let‘s Dance“-Star Motsi Mabuse (40) und die „Ehrlich Brothers“ Andreas (43) und Christian (39) erstmal in die Jury rücken. Als weitere Gastjurorin ist Sophia Thomalla (31) im Gespräch.

Wer soll als Ersatz her?

Nachdem Dieter Bohlen nicht mehr Teil der „Supertalent“-Jury ist, sollte sich auch alles um ihn herum verändern. Sein langjähriger Jury-Kollege Bruce Darnell ist ebefalls nicht mehr dabei. Stattdessen solle Lukas Podolski neben Mode-Designer Michael Michalsky und Moderatorin Cantal Janzen sitzen. Moderiert wird die Sendung von Chris Tall und Lola Weippert.