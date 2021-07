Thomas Anders & Sohn entkommen diesem Feuer-Inferno

29.07.2021 19:43 Uhr

Glück im Unglück für Thomas Anders: der Schlager-Star und sein Sohn konnten gerade noch aus dem Auto fliehen, als dieses wenig später lichterloh brannte.

Da ist Sänger Thomas Anders aber gerade noch mal haarscharf einem Unglück entkommen und sein Sohn noch dazu. Auf Instagram schockierte der 58-Jährige jetzt mit Fotos, die auf Ibiza – seinem Zweit-Wohnsitz – entstanden.

Zuerst sind harmlose Schnappschüsse seines Geländewagens zu sehen, Thomas lächelt fröhlich in die Kamera. Klickt man weiter, sind aber ganz andere Aufnahmen zu sehen: der Wagen ist vollkommen ausgebrannt.

Der Mercedes ist offenbar am Straßenrand in Flammen aufgegangen, die Feuerwehr musste einschreiten und den lichterloh brennenden Wagen löschen.

Auto qualmte bereits, als sie noch drin saßen

Zurück bleibt lediglich ein Wrack und erkennbar sind eigentlich nur noch ein Teil des Innenlebens und Reste der Karosserie. Doch was besonders wichtig ist: Thomas Anders und sein Sohn hatten unfassbares Glück, dass ihnen nichts passiert ist. Das Auto begann nämlich, laut Anders, schon zu qualmen, als sie beide noch drin saßen.

„Wir sind unversehrt“

In einem weiteren Instagram-Beitrag schrieb der Sänger am frühen Donnerstagabend etwas ausführlicher, was geschehen war, um seine Fans zu beruhigen. „Der Schock sitzt natürlich noch etwas in den Knochen, aber zunächst das Wichtigste: Wir sind unversehrt und ok…!“ Weiter schrieb er: „Auf unserer Vater-Sohn Tour fing plötzlich die Motorhaube unseres Geländewagens heftig an zu Qualmen. Es stank unangenehm im Fahrerraum und das Gaspedal lies sich auch nur noch durchtreten. Nichts ging mehr. Geistesgegenwärtig ließen wir den Wagen von der Fahrbahn rechts ausrollen und verließen das bereits heftig qualmende Auto schnellstmöglich.

Wagen stand im Nu in Flammen

Erschreckenderweise habe das das Auto laut dem Sänger „innerhalb weniger Minuten in Flammen gestanden“. Vater und Sohn konnten nur noch dabei zusehen, wie das Auto komplett abbrannte. Allerdings seien Feuerwehr und Rettungskräfte „schnell zur Stelle gewesen“.

Doch was hat den heftigen Brand nun eigentlich ausgelöst? Das durfte angesichts der nur noch spärlichen Überreste des Wagens, schwierig werden – das weiß auch Thomas Anders.

Brandursache unklar

Er schrieb noch weiter: „Was genau den Brand auslöste, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ob es sich um einen technischer Defekt, einen Kurzschluss oder einen Kabelbrand handelte, wird die Polizei nun im Abschlussbericht feststellen.Vielleicht wird man es auch gar nicht mehr herausfinden, denn wie man sieht, ist nicht sehr viel von unserem Wagen übrig geblieben“.

Zum Glück ist Papa und Sohnemann nichts passiert!

Übrigens ist das Foto der beiden ein eher seltenes – normalerweise hält Thomas Anders seine Familie nämlich eher im Privaten. Das 19-jährige Söhnchen Alexander stammt aus der Ehe mit seiner zweiten Frau Claudia Hess, mit der er seit 2000 verheiratet ist.